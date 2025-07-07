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ΗΠΑ - ΕΕ στην τελική ευθεία για εμπορική συμφωνία - Ή μήπως όχι;
Ειδήσεις
08:18 - 07 Ιουλ 2025

ΗΠΑ - ΕΕ στην τελική ευθεία για εμπορική συμφωνία - Ή μήπως όχι;

Reporter.gr Newsroom
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Το Σαββατοκύριακο συνεχίστηκε η εργασία αξιωματούχων της ΕΕ σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 9ης Ιουλίου. 

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ενθαρρυμένος από την πρόσφατη νίκη του στο Κογκρέσο, με την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, δήλωσε ότι «υπέγραψε ορισμένες επιστολές» προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις για τους επικείμενους δασμούς, οι οποίοι «θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα».

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι χώρες που λαμβάνουν επιστολές θα αντιμετωπίσουν τους πιο ακραίους δασμούς των ΗΠΑ από την 1η Αυγούστου. Η ΕΕ θέλει ασφαλώς να μη βρεθεί σε αυτή την κατηγορία.

Την περασμένη εβδομάδα, τα κράτη μέλη που ενημερώθηκαν για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων, έμαθαν ότι μια τεχνική συμφωνία κατ' αρχήν ήταν κοντά, ενώ ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες και πρωτεύουσες της ΕΕ πιέζουν για μια συμφωνία που θα φέρει δασμολογική ελάφρυνση σε αντάλλαγμα για αυξημένες επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Όπως έδειξε, όμως, η πρόσφατη εμπειρία του Καναδά, οι εκπλήξεις δεν μπορούν ποτέ να αποκλειστούν εντελώς.

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