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Επίθεση των Χούθι σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων
Ναυτιλία
20:59 - 06 Ιουλ 2025

Επίθεση των Χούθι σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στις 6 Ιουλίου και ώρα 15:30 τοπική Ελλάδας, το υπό Λιβεριανή σημαία MV MAGIC SEAS, ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας All Seas Marine, δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις των Χούθι, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Al Hudaydah (Χοντέιντα) της Υεμένης.

Το εμπορικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από οκτώ (8) ταχύπλοα με ενόπλους, τα οποία εξαπέλυσαν τουλάχιστον είκοσι (20) αντιαρματικές ρουκέτες τύπου RPG, καθώς και από τέσσερα (4) μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs). Η ομάδα ασφαλείας του πλοίου κατάφερε να αναχαιτίσει δύο (2) από τα τέσσερα USVs, ενώ τα υπόλοιπα δύο προσέκρουσαν στο πλοίο.

Επίσης, το πλοίο δέχθηκε επίθεση και από τρεις (3) αντιπλοϊκούς πυραύλους. Δύο (2) εξ αυτών έπληξαν το πλοίο, ενώ ο τρίτος αστόχησε.

Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το MV MAGIC SEAS βυθίζεται. Τα 22 μέλη του πληρώματος (17 υπήκοοι Φιλιππίνων, 1 υπήκοος Ρουμανίας, 1 υπήκοος Βιετνάμ και 3 υπήκοοι Σρι Λάνκα μέλη της ομάδας ασφαλείας) διασώζονται από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής της Υεμένης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πλοίο δεν είχε αιτηθεί συνοδεία ή προστασία από την Επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES. Κατά τον χρόνο του περιστατικού, ουδέν πολεμικό πλοίο της Επιχείρησης βρισκόταν σε εγγύς απόσταση από το εμπορικό.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο του 2024 από τους Χούθι.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 01:59
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