Γαλλία-Βρετανία: Ιστορική συμφωνία για στενότερη συνεργασία στα πυρηνικά όπλα

Η Γαλλία και η Βρετανία ανακοίνωσαν την Πέμπτη (10/7) στενότερη συνεργασία στα πυρηνικά όπλα, ανταποκρινόμενες στις αυξανόμενες απειλές για την Ευρώπη και την αβεβαιότητα σχετικά με τις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία. «Σήμερα το πρωί υπογράψαμε τη δήλωση Northward, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά ότι συντονίζουμε την ανεξάρτητη πυρηνική αποτροπή μας», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε: «Από σήμερα, οι αντίπαλοί μας θα γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε ακραία απειλή για αυτή την ήπειρο θα προκαλέσει αντίδραση από τις δύο χώρες μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της σημασίας αυτής της σχέσης».

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια επιτροπή εποπτείας για τον συντονισμό της συνεργασίας τους, ένα έργο που χαρακτήρισε ζωτικής σημασίας. «Η απόφαση είναι ότι δεν αποκλείουμε τον συντονισμό των αντίστοιχων αποτρεπτικών μέσων μας. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να ακούσουν οι εταίροι και οι αντίπαλοί μας», δήλωσε.

Η στενότερη συνεργασία δεν έχει καμία σχέση με τις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν μια συμμαχία «πρόθυμων» να υποστηρίξουν την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, πρόσθεσε.

Ο Μακρόν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ξεκινήσει έναν στρατηγικό διάλογο για την επέκταση της προστασίας που προσφέρει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας στους ευρωπαίους εταίρους της.

Η Γαλλία δαπανά περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη συντήρηση του αποθέματος των 290 πυρηνικών όπλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια και αεροσκάφη, το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Η Βρετανία περιγράφει το πυρηνικό της πρόγραμμα ως «επιχειρησιακά ανεξάρτητο», αλλά προμηθεύεται τεχνολογία πυραύλων από τις ΗΠΑ.

«Η πυρηνική συμφωνία που επιτύχαμε σήμερα είναι πραγματικά ιστορική», δήλωσε ο Στάρμερ.