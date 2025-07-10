Ζελένσκι: Έλαβα «πολιτικά μηνύματα» για επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας

Η Ουκρανία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πολιτικά μηνύματα για την επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (10/7).

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη ότι η Ουκρανία έχει χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τις επικείμενες προμήθειες όπλων. Εξήρε, επίσης, τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ σε συνάντηση χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την απόκτηση των συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων Patriot που έχει ζητήσει για την προστασία από αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη, έχουμε συμφωνίες μαζί τους, ότι θα αγοράσουν δύο συστήματα για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Νορβηγία - έχω μια διμερή συμφωνία - θα πληρώσει για ένα σύστημα».

I met with @bundeskanzler Friedrich Merz. I thanked Germany for its military support, primarily for the air defense systems that protect Ukrainians from attacks every single day.



I informed Friedrich about the latest Russian attacks and spoke about our interceptor drones, which… pic.twitter.com/FlvLBvAQrM July 10, 2025

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 10 συστήματα Patriot και η ομάδα του εργάζεται για την εξεύρεση χρηματοδότησης.

«Όταν ο κατασκευαστής έχει λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πιθανής παράδοσης, νομίζω ότι και άλλοι εταίροι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε.