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Ζελένσκι: Έλαβα «πολιτικά μηνύματα» για επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας
Ειδήσεις
21:17 - 10 Ιουλ 2025

Ζελένσκι: Έλαβα «πολιτικά μηνύματα» για επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πολιτικά μηνύματα για την επανέναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη (10/7).

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη ότι η Ουκρανία έχει χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τις επικείμενες προμήθειες όπλων. Εξήρε, επίσης, τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ σε συνάντηση χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την απόκτηση των συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων Patriot που έχει ζητήσει για την προστασία από αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη, έχουμε συμφωνίες μαζί τους, ότι θα αγοράσουν δύο συστήματα για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Νορβηγία - έχω μια διμερή συμφωνία - θα πληρώσει για ένα σύστημα».

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 10 συστήματα Patriot και η ομάδα του εργάζεται για την εξεύρεση χρηματοδότησης.

«Όταν ο κατασκευαστής έχει λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της πιθανής παράδοσης, νομίζω ότι και άλλοι εταίροι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 21:26
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