Εθνική Τράπεζα: Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €750εκατ. - Επιτόκιο 2,75%

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%. Το ομόλογο, λήξης το 2029 με δυνατότητα ανάκλησης το 2028, αντιπροσωπεύει την τρίτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας σε πάνω από 50%.

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας την ηγετική θέση της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 5,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 240 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από επτά φορές του ποσού της έκδοσης. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από Ελληνική Τράπεζα.

Η τελική τιμολόγηση αντικατοπτρίζει ένα spread 78 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από Ελληνική τράπεζα. Το 80% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 61% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 26% σε Τράπεζες και private banking, το 11% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 2% σε hedge funds.

Με αυτή τη συναλλαγή, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαίωσε τον ηγετικό της ρόλο της ως ο κορυφαίος χρηματοπιστωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της Τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι BofA Securities, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo και Société Générale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές της έκδοσης.

Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.