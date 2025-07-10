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ΟΗΕ: Παρέδωσε καύσιμα στη Γάζα μετά από 130 μέρες
Ειδήσεις
21:50 - 10 Ιουλ 2025

ΟΗΕ: Παρέδωσε καύσιμα στη Γάζα μετά από 130 μέρες

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την πρώτη παράδοση καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας μετά 130 ημέρες την Πέμπτη (10/7), αλλά δήλωσε ότι δεν ήταν αρκετή για να στηρίξει τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), ο εκπρόσωπος, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «χθες, μια ομάδα του ΟΗΕ κατάφερε να μεταφέρει περίπου 75.000 λίτρα καυσίμων από το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή είναι η πρώτη τέτοια προμήθεια σε 130 ημέρες».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «η ποσότητα που εισήχθη χθες δεν είναι επαρκής για να καλύψει ούτε μία ημέρα των ενεργειακών αναγκών».

«Τα καύσιμα εξακολουθούν να εξαντλούνται και οι υπηρεσίες θα σταματήσουν να λειτουργούν αν δεν εισέλθουν αμέσως μεγαλύτερες ποσότητες στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε ο Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ και οι εταίροι του χρειάζονται «εκατοντάδες χιλιάδες λίτρα καυσίμων κάθε μέρα για να συνεχίσουν τις βασικές επιχειρήσεις διάσωσης και διατήρησης της ζωής».

Τονίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις σε όλη τη Γάζα, ο Ντουζαρίκ είπε: «Σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αναφορές, άνθρωποι που περίμεναν να λάβουν συμπληρώματα διατροφής χτυπήθηκαν στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ».

Αναφέρθηκε σε αναφορές του νοσοκομείου Αλ-Ακσά ότι υπήρξαν «δεκάδες θύματα», «τα περισσότερα από τα οποία ήταν γυναίκες και παιδιά».

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