ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έτοιμη η ΕΕ για συμφωνία δασμών, περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ
Ειδήσεις
16:23 - 11 Ιουλ 2025

Έτοιμη η ΕΕ για συμφωνία δασμών, περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς, με την Κομισιόν να δηλώνει ότι πλέον η απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Ουάσιγκτον. «Η ΕΕ είναι έτοιμη για συμφωνία. Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνήσει και η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ.

Ο Γκιλ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη συμφωνίας επί της αρχής με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε την άλλη πλευρά να δώσει σαφές σήμα προθυμίας. «Περιμένουμε κάποια ένδειξη από τους Αμερικανούς ομολόγους μας ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την πιθανότητα παράτασης της αναστολής των ευρωπαϊκών αντιμέτρων, με την τρέχουσα ισχύ να εκπνέει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας— ο Γκιλ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από ευρωπαϊκής πλευράς. «Εάν ληφθεί πολιτική απόφαση, τότε θα παρατείνουμε την αναστολή. Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να το κάνουμε αυτό», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Όλαφ Γκιλ πρόσθεσε: «Ας δούμε τι θα συμβεί όταν οι φίλοι μας στην Ουάσιγκτον ξυπνήσουν σε λίγες ώρες από τώρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τελική κίνηση αναμένεται από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιχαηλίδου: Οι εργαζόμενοι στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων – Το πρόγραμμα συμπερίληψης προχωρά με ρυθμό ρεκόρ
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Οι εργαζόμενοι στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων – Το πρόγραμμα συμπερίληψης προχωρά με ρυθμό ρεκόρ

«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla
Επιχειρήσεις

«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Eternity C: H αποτυχία της Δύσης να προστατεύσει την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Eternity C: H αποτυχία της Δύσης να προστατεύσει την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ
Ειδήσεις

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Ειδήσεις

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης
Οικονομία

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Απειλές, παύσεις επιθέσεων και διαρκείς εξαγγελίες για συμφωνία – Το χρονικό των αντιφάσεων

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ