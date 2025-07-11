Έτοιμη η ΕΕ για συμφωνία δασμών, περιμένει το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους δασμούς, με την Κομισιόν να δηλώνει ότι πλέον η απόφαση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Ουάσιγκτον. «Η ΕΕ είναι έτοιμη για συμφωνία. Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνήσει και η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ.

Ο Γκιλ υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη συμφωνίας επί της αρχής με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κάλεσε την άλλη πλευρά να δώσει σαφές σήμα προθυμίας. «Περιμένουμε κάποια ένδειξη από τους Αμερικανούς ομολόγους μας ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την πιθανότητα παράτασης της αναστολής των ευρωπαϊκών αντιμέτρων, με την τρέχουσα ισχύ να εκπνέει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας— ο Γκιλ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο από ευρωπαϊκής πλευράς. «Εάν ληφθεί πολιτική απόφαση, τότε θα παρατείνουμε την αναστολή. Δεν υπάρχει καμία δυσκολία να το κάνουμε αυτό», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Όλαφ Γκιλ πρόσθεσε: «Ας δούμε τι θα συμβεί όταν οι φίλοι μας στην Ουάσιγκτον ξυπνήσουν σε λίγες ώρες από τώρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τελική κίνηση αναμένεται από την αμερικανική κυβέρνηση.