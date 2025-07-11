ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μιχαηλίδου: Οι εργαζόμενοι στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων – Το πρόγραμμα συμπερίληψης προχωρά με ρυθμό ρεκόρ
Πολιτική
16:18 - 11 Ιουλ 2025

Μιχαηλίδου: Οι εργαζόμενοι στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων – Το πρόγραμμα συμπερίληψης προχωρά με ρυθμό ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Με πάνω από 34.000 εγκεκριμένες αιτήσεις και 13.000 πιστοποιήσεις στην πλατφόρμα inclusion.apps.gov.gr, αποδεικνύεται ότι η κοινωνική πολιτική βρίσκει θερμή αποδοχή και μετατρέπεται σε πράξη. 

Η υπουργός ευχαρίστησε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα προχωρά με ρυθμό ρεκόρ και πλησιάζει στο ορόσημο των 80.000 συμμετοχών. Η έννοια της συμπερίληψης στους εργασιακούς χώρους, όπως επισήμανε, παύει να είναι μόνο θεωρητική και αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.

«Η διαφορετικότητα γίνεται ορατή, σεβαστή και αποκτά ισότιμη πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Πιστεύουμε στην αξία και τη δύναμη της συμπερίληψης και, μέσω της επιμόρφωσης, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. Η εντυπωσιακή επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης απαντά σε μια διαπιστωμένη ανάγκη», επεσήμανε η υπουργός.

Η αθρόα συμμετοχή προκάλεσε κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία επιλύθηκαν και η λειτουργία της πλατφόρμας ομαλοποιείται. «Η ψηφιακή πύλη είναι ανοιχτή να υποδεχτεί, συνολικά, 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν 100€ αποζημίωση και πιστοποιητικό παρακολούθησης», ανέφερε η κα Μιχαηλίδου.

Καταλήγοντας, η υπουργός τόνισε ότι «η πραγματική επιβράβευση έρχεται με την εφαρμογή μιας σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας από όλες και όλους προς όλες και όλους. Και το πιστοποιητικό δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κατανοούν την ανάγκη συμπεριληπτικών πρακτικών και επενδύουν στην εφαρμογή τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla
Επιχειρήσεις

«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της Meta για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Eternity C: H αποτυχία της Δύσης να προστατεύσει την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Eternity C: H αποτυχία της Δύσης να προστατεύσει την εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο
Φορολογία

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας
Πολιτική

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι
Εργασιακά

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ