Μιχαηλίδου: Οι εργαζόμενοι στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων – Το πρόγραμμα συμπερίληψης προχωρά με ρυθμό ρεκόρ

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα κατά των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Με πάνω από 34.000 εγκεκριμένες αιτήσεις και 13.000 πιστοποιήσεις στην πλατφόρμα inclusion.apps.gov.gr, αποδεικνύεται ότι η κοινωνική πολιτική βρίσκει θερμή αποδοχή και μετατρέπεται σε πράξη.

Η υπουργός ευχαρίστησε τους πολίτες για την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή τους, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα προχωρά με ρυθμό ρεκόρ και πλησιάζει στο ορόσημο των 80.000 συμμετοχών. Η έννοια της συμπερίληψης στους εργασιακούς χώρους, όπως επισήμανε, παύει να είναι μόνο θεωρητική και αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.

«Η διαφορετικότητα γίνεται ορατή, σεβαστή και αποκτά ισότιμη πρόσβαση στο χώρο εργασίας. Πιστεύουμε στην αξία και τη δύναμη της συμπερίληψης και, μέσω της επιμόρφωσης, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων. Η εντυπωσιακή επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης απαντά σε μια διαπιστωμένη ανάγκη», επεσήμανε η υπουργός.

Η αθρόα συμμετοχή προκάλεσε κάποια τεχνικά ζητήματα, τα οποία επιλύθηκαν και η λειτουργία της πλατφόρμας ομαλοποιείται. «Η ψηφιακή πύλη είναι ανοιχτή να υποδεχτεί, συνολικά, 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν 100€ αποζημίωση και πιστοποιητικό παρακολούθησης», ανέφερε η κα Μιχαηλίδου.

Καταλήγοντας, η υπουργός τόνισε ότι «η πραγματική επιβράβευση έρχεται με την εφαρμογή μιας σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας από όλες και όλους προς όλες και όλους. Και το πιστοποιητικό δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Είναι μια ισχυρή απόδειξη ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι κατανοούν την ανάγκη συμπεριληπτικών πρακτικών και επενδύουν στην εφαρμογή τους».