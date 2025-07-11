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«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla
Επιχειρήσεις
16:07 - 11 Ιουλ 2025

«Μπαίνει» στην ινδική αγορά η Tesla

Reporter.gr Newsroom
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Η Tesla κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στην ινδική αγορά, ανοίγοντας την επόμενη εβδομάδα τον πρώτο της εκθεσιακό χώρο στη Βομβάη. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη είσοδο της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα.

Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας του «Experience Center» της Tesla θα διαρκέσει μιάμιση ώρα και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου στο Maker Maxity Mall στο Bandra Kurla Complex στη Βομβάη, σύμφωνα με την πρόσκληση για την εκδήλωση που είδε το CNBC. Μαζί με την έκθεση στο showroom, όπου θα παρουσιάζονται τα αυτοκίνητα της εταιρείας, η Tesla πιθανότατα θα ξεκινήσει επίσημα τις απευθείας πωλήσεις σε Ινδούς πελάτες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει εδώ και καιρό στο στόχαστρό της την Ινδία και τώρα φαίνεται να έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να ξεκινήσει τις δραστηριότητές της στην τοπική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, συνομίλησε με τον Ινδό πρωθυπουργό, Narendra Modi, για να συζητήσουν τη συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία και η καινοτομία. Τον ίδιο μήνα, ο Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «πολύ προσεκτική» στην προσπάθειά της να αποφασίσει πότε θα εισέλθει στην αγορά.

Η Tesla δεν έχει παραγωγικές δραστηριότητες στην Ινδία, παρόλο που η κυβέρνηση της χώρας είναι πιθανό να επιθυμεί την ίδρυση εργοστασίου από την εταιρεία. Αντ' αυτού, τα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην Ινδία θα πρέπει να εισάγονται από άλλα εργοστάσια της Tesla σε περιοχές όπως η Σαγκάη και το Βερολίνο.

Οι προκλήσεις για την Tesla στην Ινδία

Καθώς η Tesla ξεκινά τις πωλήσεις στην Ινδία, θα αντιμετωπίσει προκλήσεις από το μακροχρόνιο κινεζικό ανταγωνιστή της BYD, καθώς και από την τοπική Tata Motors.

Ακόμα, μια πιθανή πρόκληση για την Tesla προέρχεται από τους εισαγωγικούς δασμούς της Ινδίας για τα ηλεκτρικά οχήματα, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 70%. Η Ινδία έχει προσπαθήσει να προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα προσφέροντας στις εταιρείες μειωμένο δασμό 15% εάν δεσμευτούν να επενδύσουν 500 εκατομμύρια δολάρια και να ιδρύσουν τοπικές μονάδες παραγωγής.

Ο HD Kumaraswamy, υπουργός βαριάς βιομηχανίας της Ινδίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους τον Ιούνιο ότι η Tesla «δεν ενδιαφέρεται» για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα.

Η Tesla αναζητά προσωπικό στη Βομβάη, σύμφωνα με αγγελίες εργασίας που έχουν δημοσιευτεί στο LinkedIn. Αυτές περιλαμβάνουν συμβούλους που θα εργάζονται σε εκθεσιακούς χώρους, προσωπικό ασφαλείας, χειριστές οχημάτων για τη συλλογή δεδομένων για τη λειτουργία Autopilot και τεχνικούς σέρβις.

Υπάρχουν, επίσης, αγγελίες για θέσεις εργασίας στην ινδική πρωτεύουσα Νέο Δελχί, συμπεριλαμβανομένων θέσεων για διευθυντές καταστημάτων.

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