Η ΕΚΤ προκηρύσσει διαγωνισμό σχεδίου για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκήρυξε σήμερα δημόσιο διαγωνισμό για το σχέδιο των μελλοντικών τραπεζογραμματίων ευρώ – το επόμενο βήμα στη διαδικασία επανασχεδιασμού των τραπεζογραμματίων ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει ήδη επιλέξει δύο πιθανά θέματα για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ κατόπιν διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και με το κοινό. Αυτά είναι: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», που εστιάζει σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε σημαντικούς Ευρωπαίους, και «Ποταμοί και πτηνά», που εστιάζει στην ανθεκτικότητα και την πολυμορφία των φυσικών οικοσυστημάτων της Ευρώπης. Επίσης, τον Ιανουάριο το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε τα μοτίβα που θα αναδεικνύουν τα δύο πιθανά θέματα.

Σκοπός του διαγωνισμού σχεδίου, ο οποίος απευθύνεται σε γραφίστες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να εντοπιστούν οι καλύτερες σχεδιαστικές προτάσεις για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Ο διαγωνισμός θα εκτυλιχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση υποβολής των αιτήσεων και τη φάση υποβολής των προτάσεων. Κατά τη φάση υποβολής των αιτήσεων, οι σχεδιαστές πρέπει να πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα προσόντα και το έργο τους.

Οι σχεδιαστές που θα επιλεγούν θα κληθούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων – η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού σχεδίου – θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα επιλέξει έως πέντε για κάθε θέμα.

«Το ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα νόμισμα – συμβολίζει την ενότητα και την πολυμορφία της Ευρώπης. Μέσω αυτού του διαγωνισμού, προσκαλούμε σχεδιαστές από όλη την Ευρώπη να διαμορφώσουν το μέλλον των τραπεζογραμματίων μας ώστε αυτά να αποτυπώνουν την κοινή μας πολιτιστική ταυτότητα και φυσική κληρονομιά», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, το κοινό θα κληθεί να υποβάλει σχόλια όσον αφορά τα σχέδια που θα επιλεγούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την απόφασή του για το τελικό σχέδιο έως το τέλος του 2026. Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα είναι έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία μερικά χρόνια μετά από τη λήψη αυτής της απόφασης και τη διαδικασία παραγωγής τους. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχεδιαστές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 18 Αυγούστου, στις 12:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).