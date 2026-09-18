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ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της
Ειδήσεις
13:21 - 18 Σεπ 2026

ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο τη θητεία της, απαντώντας «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της έως τη λήξη της τον Οκτώβριο του 2027.  

«Φεύγω το 2027», δήλωσε η Λαγκάρντ στο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις φήμες για ενδεχόμενη πρόωρη παραίτησή της, οι οποίες εξακολουθούν να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους του τρέχοντος έτους.

Όταν κλήθηκε να διευκρινίσει εάν με τη φράση αυτή εννοεί τον Οκτώβριο του 2027, η επικεφαλής της ΕΚΤ απάντησε: «Θα δούμε».

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι ανεξάρτητα από τον χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία αναμένεται να στηρίξει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ για τη διαδοχή της Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ. Η στήριξη αυτή φέρεται να εντάσσεται σε μια συμφωνία, βάσει της οποίας ένας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της κεντρικής τράπεζας.

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