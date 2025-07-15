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Κρεμλίνο: Θεατρικό το τελεσίγραφο Τραμπ - «Φωτιά» από τις διαρροές για... χτύπημα στη Μόσχα
Ειδήσεις
14:41 - 15 Ιουλ 2025

Κρεμλίνο: Θεατρικό το τελεσίγραφο Τραμπ - «Φωτιά» από τις διαρροές για... χτύπημα στη Μόσχα

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα φάση μπαίνει το Ουκρανικό ζήτημα μετά την αναδίπλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαίτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε μία κατάπαυση πυρός εντός 50 ημερών. Όπως προκύπτει από τις πρώτες αντιδράσεις της Μόσχας, το Κρεμλίνο επιχειρεί να υποβαθμίσει τις απειλές Τραμπ, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι απαιτείται χρόνος για να βγάλουν ακριβή συμπεράσματα.  

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (14/7), ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Παράλληλα, απείλησε τη Ρωσία και τους εμπορικούς της εταίρους με κυρώσεις και υψηλούς δασμούς, εάν η ηγεσία στη Μόσχα δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία εντός 50 ημερών.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λίνσεϊ Γκρέιχαμ έχει ήδη ετοιμάσει ένα πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας και όσων πραγματοποιούν εμπόριο μαζί της, έχοντας εξασφαλίσει διακομματική συναίνεση. Το πακέτο είναι έτοιμο να ενεργοποιηθεί εφόσον δώσει αντίστοιχη εντολή ο Λευκός Οίκος.

Κρεμλίνο: Θεατρικό το τελεσίγραφο Τραμπ

Από τη ρωσική πλευρά επιχειρήθηκε αρχικά η υποβάθμιση των απειλών Τραμπ. Την Τρίτη (15/7) ακολούθησαν δηλώσεις του εκπρόσωπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ότι η ηγεσία εξετάζει τις νέες απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απέρριψε την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κυρώσεις και δασμούς, χαρακτηρίζοντας την απαίτησή του «θεατρικό τελεσίγραφο» που δεν ενδιαφέρει την ηγεσία της Μόσχας.

«Ο Τραμπ έδωσε στο Κρεμλίνο ένα θεατρικό τελεσίγραφο. Ο κόσμος ανατρίχιασε και περίμενε τις συνέπειες«, γράφει ο έμπιστος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και πρώην αρχηγός κράτους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα X. «Η εμπόλεμη Ευρώπη απογοητεύτηκε. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρθηκε».

Μετά τον πρώην πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Κωνσταντίν Κοσατσόφ, αντέδρασε επίσης με ειρωνικούς τόνους στην προθεσμία των 50 ημερών του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

«Αν αυτό είναι το μόνο που ήθελε να πει ο Τραμπ για την Ουκρανία σήμερα, τότε οι προσδοκίες έχουν τεθεί πολύ ψηλά μέχρι στιγμής», έγραψε στο Telegram, λέγοντας ότι η δήλωση του Τραμπ για τη σύγκρουση στην Ουκρανία δεν θα επηρεάσει το κλίμα στη Ρωσία.

Σε 50 ημέρες, τις οποίες ο Τραμπ χαρακτήρισε τελεσίγραφο, πολλά θα μπορούσαν να αλλάξουν στο πεδίο της μάχης και στη διάθεση της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, έγραψε ο Κοσάτσεφ. Οι Ευρωπαίοι έχουν πέσει, όπως υποστηρίζει, στην παγίδα της Ουάσινγκτον και θα ζημιωθούν οικονομικά αγοράζοντας όπλα από τον Τραμπ για την Ουκρανία, «ενώ μόνο το αμερικανικό στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα θα επωφεληθεί από αυτό».

Αργότερα, την Τρίτη (15/7) το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «πολύ σοβαρά» τα πρόσφατα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ανακοίνωσε ότι εξετάζουν τις τελευταίες του κινήσεις.

«Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ είναι πολύ σοβαρές. Ορισμένες από αυτές απευθύνονται προσωπικά στον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Απαιτείται χρόνος για να αναλυθούν οι δηλώσεις. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα κάνει μια δήλωση αν το κρίνει απαραίτητο», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις της Ουάσιγκτον και των κρατών του ΝΑΤΟ εκλήφθηκαν από την ουκρανική πλευρά ως μήνυμα για τη συνέχιση του πολέμου.

Ο «ξενερωμένος» Τραμπ και η ιδέα για απευθείας ουκρανικά χτυπήματα σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κλείσει ακόμη για τα καλά το παράθυρο διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρά την απογοήτευσή του για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των συνομιλιών.

«Είμαι απογοητευμένος από αυτόν, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BBC, προσθέτοντας ότι είχε ήδη πιστέψει ότι είχε φτάσει σε συμφωνία με τον Πούτιν τέσσερις φορές, «και μετά γυρνάς σπίτι και βλέπεις ότι μόλις επιτέθηκε σε ένα γηροκομείο ή κάτι τέτοιο στο Κίεβο». Όταν ρωτήθηκε αν εμπιστεύεται τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν εμπιστεύομαι σχεδόν κανέναν, για να είμαι ειλικρινής.»

Από εκεί και πέρα, την προσοχή τράβηξε κατά τη διάρκεια της Τρίτης (15/7) δημοσίευμα των Financial Times που μεταφέρει διάλογο μεταξύ του Ουκρανού Προέεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Τραμπ, στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος των ρωτά αν είναι σε θέση να χτυπήσει με πυραύλους τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη. Προφανώς πριν κάποιους μήνες θα θεωρούνταν αδιανόητο για τον Τραμπ να θέσει ένα τέτοιο ερώτημα στον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με το διεθνές μέσο, ο διάλογος έγινε στις 3 Ιουλίου μετά από άλλη μία ατελέσφορη τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν.

Γενικότερα, φαίνεται ότι ο Τραμπ προσγειώνεται έστω αργά και βασανιστικά στην πραγματικότητα: Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για γρήγορο τερματισμό του πολέμου, όπως είχε τάξει προεκλογικά, από τη στιγμή που ο Πούτιν επιμένει στις μαξιμαλιστικές του διαθέσεις. Ωστόσο ο Τραμπ παραμένει απρόβλεπτος και δεν αποκλείεται να προχωρήσει εκ νέου σε αναδίπλωση. Εξάλλου αναλυτές σχολιάζουν ότι οι 50 ημέρες δίνει στον Πούτιν αρκετό χρονικό περιθώριο ώστε να προσαρμόσει τη στρατηγική του στα νέα δεδομένα.

Κριτική για την προθεσμία των 50 ημερών

Από εκεί και πέρα, Ευρώπη και Κίεβο χαιρέτησαν μεν τη στροφή του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν, ωστόσο υπάρχουν και οι φωνές που θεωρούν υπερβολικά μεγάλη την προθεσμία των 50 ημερών. Αυτή η στάση υιοθετείται από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.

Όμοια στάση εξέφρασε ο Δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κίτσκο, ο οποίος επικρίνει την προθεσμία 50 ημερών του Τραμπ κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αναβλητικότητα όσον αφορά τον καθορισμό προθεσμίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία, παραπέμποντας στη συνεχή αύξηση των ουκρανικών θυμάτων.

Από τη άλλη πλευρά, φρόντισε να δηλώσει ότι ευχαριστημένος για το κύμα υποστήριξης.

Η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο παραμένει δύσκολη, με τους Ρώσους να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και τις εξελίξεις να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που προχωρήσει με την επιβολή κυρώσεων, το κόστος θα είναι εξαιρετικά ζημιογόνο για την Μόσχα. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν ο Πούτιν θα σταθμίσει τον συγκεκριμένο παράγοντα ή αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον ελιγμό να φέρει πάλι τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τα νερά του.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 14:45
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