Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς

Σε μια νέα κλιμάκωση της έρευνας που διεξάγεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, οι Ρεπουμπλικανοί προχώρησαν την Τρίτη στην κλήτευση σχεδόν δέκα πρώην πολιτικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον.

Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν επισήμως την παράδοση εγγράφων και στοιχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στην κλήτευση περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ πρώην ανώτατοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους οι πρώην διευθυντές του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και Ρόμπερτ Μιούλερ, καθώς και έξι πρώην γενικοί εισαγγελείς της χώρας.

Την κίνηση αυτή ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανάκριση της Γκισλέιν Μάξγουελ –της πρώην συνεργού του Έπσταϊν– από στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη της για συμμετοχή στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.