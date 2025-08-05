ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς
Ειδήσεις
18:45 - 05 Αυγ 2025

Υπόθεση Επστάιν: Κλήτευση του ζεύγους Κλίντον και πρώην αξιωματούχων από Ρεπουμπλικανούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια νέα κλιμάκωση της έρευνας που διεξάγεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, οι Ρεπουμπλικανοί προχώρησαν την Τρίτη στην κλήτευση σχεδόν δέκα πρώην πολιτικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον.

Επιπλέον, οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν επισήμως την παράδοση εγγράφων και στοιχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Στην κλήτευση περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ πρώην ανώτατοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους οι πρώην διευθυντές του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και Ρόμπερτ Μιούλερ, καθώς και έξι πρώην γενικοί εισαγγελείς της χώρας.

Την κίνηση αυτή ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ανάκριση της Γκισλέιν Μάξγουελ –της πρώην συνεργού του Έπσταϊν– από στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη της για συμμετοχή στη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον Άγγελο Προβολισιάνο στην κόντρα με την Ακρίτα
Ειδήσεις

Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον Άγγελο Προβολισιάνο στην κόντρα με την Ακρίτα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μάλλον» δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι «μάλλον» δεν θα επιδιώξει τρίτη θητεία

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό
Ειδήσεις

Τουρκία: Απορρίπτει συστάσεις ΟΗΕ, Ελλάδας και Κύπρου για ανθρώπινα δικαιώματα και Κυπριακό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.
Ειδήσεις

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Σύμμαχοι του Τραμπ τον κατηγορούν ότι εγκατέλειψε τη γραμμή “America First”
Ειδήσεις

Σύμμαχοι του Τραμπ τον κατηγορούν ότι εγκατέλειψε τη γραμμή “America First”

Νέα έγγραφα του FBI επαναφέρουν ισχυρισμούς για κακοποίηση ανήλικης από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ειδήσεις

Νέα έγγραφα του FBI επαναφέρουν ισχυρισμούς για κακοποίηση ανήλικης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»
Ειδήσεις

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ