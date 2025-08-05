Η ΕΣΗΕΑ στηρίζει τον Άγγελο Προβολισιάνο στην κόντρα με την Ακρίτα
Ειδήσεις
18:45 - 05 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποδοκιμάζει τις ακραίες εκφράσεις και τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς της βουλεύτριας Έλενας Ακρίτα κατά του συναδέλφου Άγγελου Προβολισιάνου και της εφημερίδας DOCUMENTO. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, «ο συνάδελφος στοχοποιήθηκε, μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επειδή υπέγραψε με τα αρχικά του (Α.Π.) δημοσίευμα πολιτικού παρασκηνίου το οποίο κατά την κυρία Ακρίτα θεωρείται ανυπόγραφο και ως εκ τούτου ανώνυμο και επιλήψιμο.

Πρόκειται βέβαια για μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική, διαχρονικά, την οποία ασφαλώς και γνωρίζει. Οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ειδήσεις, μεταφέρουν ρεπορτάζ, ενίοτε δυσαρεστούν. Καλό θα είναι τα πολιτικά πρόσωπα, όχι μόνο η κυρία Ακρίτα, να επιδεικνύουν λιγότερη δυσανεξία στην κριτική».

Αφορμή για την επίθεση της Ακρίτα ήταν το ρεπορτάζ συναδέλφου σχετικά με σχόλια εντός του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόεδρό του, Σωκράτη Φάμελλο.

