Ο Πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι θα συναντήσει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο στις τρεις Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσκάλεσε τον νέο πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, στην Ουάσινγκτον στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Ναβρότσκι.

Ο Ναβρότσκι, ο οποίος ορκίστηκε πρόεδρος της Πολωνίας την Τετάρτη (6/8), έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία των καλών σχέσεων μεταξύ Πολωνίας και ΗΠΑ.

Ο νέος πρόεδρος, του οποίου η προεκλογική εκστρατεία υποστηρίχθηκε από το κύριο εθνικιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης της Πολωνίας, συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, λίγο πριν τις πολωνικές εκλογές το Μάιο και εξασφάλισε την υποστήριξη του Αμερικανού ηγέτη για την υποψηφιότητά του.

«Σε επίσημη επιστολή συγχαρητηρίων που παραδόθηκε την ημέρα της ορκωμοσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσκάλεσε τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, στο Λευκό Οίκο για επίσημη συνάντηση εργασίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2025», έγραψε ο Πάβελ Σζεφερνάκερ στην πλατφόρμα «X».