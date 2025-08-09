Παγκόσμια Τράπεζα: Ενέκρινε δάνειο ύψους $650 εκατ. για τη στήριξη του Προγράμματος Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης

Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε δάνειο ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη του Προγράμματος Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης, μια κρίσιμη επένδυση για την ενίσχυση της ετοιμότητας της πόλης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται σε καταστροφές και κλιματικούς κινδύνους.

Με επίκεντρο την προστασία των ζωών, των μέσων διαβίωσης και της οικονομικής δραστηριότητας στην μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει, επίσης, στη διασφάλιση της λειτουργίας βασικών δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές, στην προστασία των κοινοτήτων και στη διατήρηση της οικονομικής συνέχειας σε περίπτωση μεγάλης έκτακτης ανάγκης.

«Αυτό το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του πληθυσμού και της οικονομίας της Κωνσταντινούπολης. Με την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, η Τουρκία χτίζει ένα ασφαλέστερο μέλλον για μία από τις πιο στρατηγικές επαρχίες της», δήλωσε ο Humberto Lopez, Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Τουρκία. «Θα προστατεύσει ζωές και θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσει τις δυνατότητες αντιμετώπισης καταστροφών και θα διασφαλίσει τη συνέχεια των κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών».

Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: