Παγκόσμια Τράπεζα: Ενέκρινε δάνειο ύψους $650 εκατ. για τη στήριξη του Προγράμματος Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης

Με επίκεντρο την προστασία των ζωών, των μέσων διαβίωσης και της οικονομικής δραστηριότητας στην μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει, επίσης, στη διασφάλιση της λειτουργίας βασικών δημόσιων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια και μετά από καταστροφές, στην προστασία των κοινοτήτων και στη διατήρηση της οικονομικής συνέχειας σε περίπτωση μεγάλης έκτακτης ανάγκης.
«Αυτό το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του πληθυσμού και της οικονομίας της Κωνσταντινούπολης. Με την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών και την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων, η Τουρκία χτίζει ένα ασφαλέστερο μέλλον για μία από τις πιο στρατηγικές επαρχίες της», δήλωσε ο Humberto Lopez, Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Τουρκία. «Θα προστατεύσει ζωές και θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσει τις δυνατότητες αντιμετώπισης καταστροφών και θα διασφαλίσει τη συνέχεια των κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών».
Το Πρόγραμμα Ανθεκτικότητας της Κωνσταντινούπολης επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς:
- Ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή κρίσιμων υποδομών ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων 250 σταθμών παραϊατρικής περίθαλψης, δύο κέντρων έρευνας και διάσωσης και 19 πυροσβεστικών σταθμών και πύργων ανίχνευσης πυρκαγιών. Θα ενισχύσει, επίσης, την εφοδιαστική σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την ικανότητα έρευνας και διάσωσης μέσω της παροχής εξοπλισμού, της κατάρτισης και των δραστηριοτήτων ετοιμότητας σε επίπεδο κοινότητας.
- Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημόσιων κτιρίων: Περίπου 50 κρίσιμα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, κοιτώνων, εγκαταστάσεων φροντίδας ηλικιωμένων και κοινοτικών κέντρων, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ανθεκτικότητας σε σεισμούς και κλιματικές αλλαγές. Τα κτίρια αυτά θα χρησιμεύσουν ως ασφαλή καταφύγια κατά τη διάρκεια καταστροφών και θα ενσωματώνουν πράσινες υποδομές, όπως παραγωγή ηλιακής ενέργειας, συλλογή βρόχινου νερού και συστήματα ενεργειακής απόδοσης που θα λειτουργούν ως χαρακτηριστικά αυτονομίας.
- Τεχνική βοήθεια και θεσμική ενίσχυση: Το έργο θα υποστηρίξει τις επαρχιακές αρχές της Κωνσταντινούπολης και τη Μονάδα Συντονισμού Έργων της Κωνσταντινούπολης (IPCU) με τεχνικές μελέτες, ανάπτυξη θεσμικών ικανοτήτων και σχεδιασμό για μακροπρόθεσμες επενδυτικές ανάγκες. Μεταξύ αυτών, παρέχεται, επίσης, τεχνική βοήθεια σχετικά με τα πρότυπα ανθεκτικότητας σε σεισμούς και τις διεθνείς ορθές πρακτικές στην ομάδα της IPCU με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Μείωση και την Ανάκαμψη από Καταστροφές.
- Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων: Μια ειδική συνιστώσα θα επιτρέπει την ταχεία ανακατανομή των κονδυλίων του έργου σε περίπτωση μελλοντικής έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επείγουσες ανάγκες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης.