Στάρμερ: «Βαθιά ανήσυχος» από τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα
Ειδήσεις
16:22 - 11 Αυγ 2025

Στάρμερ: «Βαθιά ανήσυχος» από τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είναι «βαθιά ανήσυχος» για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε και σκότωσε το γνωστό δημοσιογράφο του Al Jazeera, Anas Al Sharif, ισχυριζόμενος ότι ηγούνταν μιας μαχητικής ομάδας της Χαμάς και ότι συμμετείχε σε επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Το Al Jazeera απέρριψε τον ισχυρισμό.

«Είμαστε σοβαρά ανήσυχοι για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ στους δημοσιογράφους.

«Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν συγκρούσεις απολαμβάνουν προστασία σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ ανεξάρτητα, χωρίς φόβο. Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να εκτελούν το έργο τους με ασφάλεια».

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ένας από τους δημοσιογράφους είχε σχέσεις με τη Χαμάς, ο εκπρόσωπος του Στάρμερ απάντησε: «Αυτό πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά και ανεξάρτητα, αλλά είμαστε σοβαρά ανήσυχοι από τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 17:47
