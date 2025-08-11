Συναγερμός στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Ήχησε το 112
16:05 - 11 Αυγ 2025

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο μετά τις 15:00, εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα, με το οποίο τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μελιγαλά.

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 28 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες δίνουν έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2025 - 16:06
