Συναγερμός στα Πετράλωνα Μεσσηνίας: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο μετά τις 15:00, εκδόθηκε νέο μήνυμα 112 προς τους κατοίκους του χωριού Πετράλωνα, με το οποίο τους ζητήθηκε να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή 28 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος, τη μάχη με τις φλόγες δίνουν έξι αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.