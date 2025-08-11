Προειδοποίηση Ζελένσκι για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας: «Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε τη Δευτέρα (11/8) να μην υποκύψει κανείς στις απαιτήσεις του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ενόψει των συνομιλιών της Παρασκευής (15/8) μεταξύ του Ρώσου ηγέτη και του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί χωρίς το Ζελένσκι, θα είναι η πρώτη μεταξύ εν ενεργεία Προέδρου των ΗΠΑ και Ρωσίας από το 2021. Το Κίεβο ανησυχεί ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία που θα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει έδαφος στη Ρωσία.

«Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος. Και αυτό δεν είναι μόνο μια ηθική θέση — είναι μια λογική θέση», έγραψε ο Ζελένσκι σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε: «Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν σήμερα συνομιλίες για να συζητήσουν τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, με πολλούς να φοβούνται ότι οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς την Ουκρανία θα μπορούσε να επιβάλει απαράδεκτους συμβιβασμούς.