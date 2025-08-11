Ο Τραμπ αναπτύσσει την Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον και διώχνει τους άστεγους

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11/8) ότι θέτει την αστυνομική διοίκηση της Ουάσιγκτον, D.C., υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και ότι αναπτύσσει δυνάμεις της Εθνοφρουράς, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που, όπως ισχυρίζεται, είναι εκτός ελέγχου εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει να θέσει την Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, έκανε την ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει το CNBC.

«Σήμερα είναι Ημέρα Απελευθέρωσης στην D.C., και θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», είπε ο Τραμπ στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Ανέφερε ότι επικαλείται την εξουσία του βάσει του Άρθρου 740 του Νόμου περί Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας (Home Rule Act), του δεκαετιών παλαιού νόμου που καθορίζει την τοπική κυβέρνηση της πρωτεύουσας.

Τι αναφέρει η διάταξη

Η συγκεκριμένη διάταξη δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να διατάξει τον δήμαρχο της D.C. να παραδώσει προσωρινά τον έλεγχο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, εφόσον κρίνει ότι «υπάρχουν ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός λήγει το αργότερο μετά από 30 ημέρες, σύμφωνα με τον νόμο. Μπορεί να παραταθεί, αλλά μόνο αν το Κογκρέσο εγκρίνει σχετική νομοθεσία.

«Επιπλέον, αναπτύσσω την Εθνοφρουρά για να βοηθήσει στην αποκατάσταση του νόμου, της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας στην Ουάσιγκτον, D.C., και θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει την ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις προηγούμενες ημέρες.

«Το Έγκλημα, η Αγριότητα, η Βρωμιά και τα Καθάρματα θα ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ. Θα κάνω την ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!» έγραψε τη Δευτέρα το πρωί στην πλατφόρμα Truth Social.

Πυρά κατά των… αστέγων

Την Κυριακή (11/8), δήλωσε ότι «οι Άστεγοι» στην D.C. θα «πρέπει να φύγουν ΑΜΕΣΩΣ», διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση «θα σας βρει μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την Πρωτεύουσα».

Παρά τα παράπονα του Τραμπ για την εγκληματικότητα στην περιφέρεια, τα περιστατικά βίαιων εγκλημάτων έχουν μειωθεί σε χαμηλό 30 ετών από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ αμφισβήτησε αυτή τη μείωση, επικαλούμενη καταγγελία της ένωσης αστυνομικών ότι τα στατιστικά εγκληματικότητας στην D.C. έχουν χειραγωγηθεί.

Η παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου στην D.C. έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Πυρά κατά πάντων – Η θέση της Δημάρχου

Τα σχόλια του Τραμπ για την εγκληματικότητα στην D.C. εντάθηκαν μετά από αναφορές ότι ο Έντουαρντ Κοριστάιν, ένα από τα πρώτα στελέχη του Λευκού Οίκου στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, δέχθηκε επίθεση εκεί νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα ανανεώσει την κριτική του για το κόστος των εργασιών ανακαίνισης της έδρας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, συνεχίζοντας την επίθεσή του κατά του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ.

Σε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξοδευτούν 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια για την επισκευή ενός κτιρίου, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κάτι που θα μπορούσε να είχε γίνει με πολύ πιο κομψό και έγκαιρο τρόπο με 50 έως 100 εκατομμύρια δολάρια».

Η δήμαρχος της D.C., Μιούριελ Μπάουζερ, απέρριψε τους χαρακτηρισμούς του Τραμπ.

«Ο κόσμος έρχεται στην πρωτεύουσά μας. Ξεκινάει επιχειρήσεις στην πρωτεύουσά μας και μεγαλώνει οικογένειες στην πρωτεύουσά μας. Οποιαδήποτε σύγκριση με χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο είναι υπερβολική και ψευδής», δήλωσε η Μπάουζερ την Κυριακή στην εκπομπή “The Weekend” του MSNBC.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, για να αντιμετωπίσει κοινωνικές αναταραχές λόγω των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην πόλη.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει μηνύσει την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ είναι αντισυνταγματικές.

Η δίκη για την υπόθεση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια αναμένεται να ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας.