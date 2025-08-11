Μαζικές εκκενώσεις στη Βόρεια Ισπανία λόγω πυρκαγιών – Μάχη με τις φλόγες και στην Πορτογαλία

Ακραία ζέστη και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν «πύρινους ανεμοστρόβιλους», καθώς φωτιά κατέστρεψε σπίτια και οδήγησε στην εκκένωση εκατοντάδων ανθρώπων κοντά σε εθνικό πάρκο της UNESCO στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα (11/8).

Ξέσπασαν δεκατρείς πυρκαγιές στη βόρεια περιοχή της Καστίλης και Λεόν, με περίπου 700 ανθρώπους να καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε μισή ντουζίνα χωριά.

Τέσσερις φωτιές ήταν ακόμη ενεργές το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τον Χουάν Κάρλος Σουάρες-Κινιόνες, επικεφαλής περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης. Οι πυροσβέστες είχαν κατασβήσει τις υπόλοιπες εννέα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της Κυριακής (10/8) προκάλεσαν τους λεγόμενους «πύρινους ανεμοστρόβιλους» κοντά στο πάρκο Λας Μεντούλας, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να υποχωρήσουν και καίγοντας κάποια σπίτια στο κοντινό χωριό, σύμφωνα με τον Σουάρες-Κινιόνες.

«Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία φτάνει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια πολύ κλειστή κοιλάδα και στη συνέχεια η φωτιά περνά ξαφνικά σε μια πιο ανοιχτή και οξυγονωμένη περιοχή. Αυτό δημιουργεί μια πύρινη σφαίρα, έναν πύρινο ανεμοστρόβιλο», δήλωσε.

«Αυτό το εκρηκτικό και απρόβλεπτο φαινόμενο ήταν πολύ επικίνδυνο. Διέκοψε όλη τη δουλειά που είχε γίνει, αναγκάζοντάς μας να ξεκινήσουμε σχεδόν από την αρχή», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στη Μεσόγειο αυξάνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Όταν ξεσπάσει φωτιά, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να την κάνουν να εξαπλωθεί γρήγορα και ανεξέλεγκτα, προκαλώντας φαινόμενα όπως οι πύρινοι ανεμοστρόβιλοι.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνέχιζε να πλήττει την Ισπανία τη Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Μάχη με τις φωτιές και στην Πορτογαλία

Στο βόρειο τμήμα της γειτονικής Πορτογαλίας, σχεδόν 700 πυροσβέστες έδιναν μάχη με μια φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Τρανκόζο, περίπου 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 52.000 εκτάρια (200 τετραγωνικά μίλια), ή το 0,6% της συνολικής έκτασης της Πορτογαλίας, έχουν καεί – ξεπερνώντας τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024 κατά περίπου 10.000 εκτάρια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Οι πυροσβέστες έδιναν επίσης μάχη με φωτιές στη Ναβάρα, στη βορειοανατολική Ισπανία, και στην Ουέλβα, στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με τις αρχές.