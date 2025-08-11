ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαζικές εκκενώσεις στη Βόρεια Ισπανία λόγω πυρκαγιών – Μάχη με τις φλόγες και στην Πορτογαλία
Ειδήσεις
18:00 - 11 Αυγ 2025

Μαζικές εκκενώσεις στη Βόρεια Ισπανία λόγω πυρκαγιών – Μάχη με τις φλόγες και στην Πορτογαλία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ακραία ζέστη και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν «πύρινους ανεμοστρόβιλους», καθώς φωτιά κατέστρεψε σπίτια και οδήγησε στην εκκένωση εκατοντάδων ανθρώπων κοντά σε εθνικό πάρκο της UNESCO στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα (11/8).

Ξέσπασαν δεκατρείς πυρκαγιές στη βόρεια περιοχή της Καστίλης και Λεόν, με περίπου 700 ανθρώπους να καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε μισή ντουζίνα χωριά.

Τέσσερις φωτιές ήταν ακόμη ενεργές το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τον Χουάν Κάρλος Σουάρες-Κινιόνες, επικεφαλής περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης. Οι πυροσβέστες είχαν κατασβήσει τις υπόλοιπες εννέα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι υψηλές θερμοκρασίες της Κυριακής (10/8) προκάλεσαν τους λεγόμενους «πύρινους ανεμοστρόβιλους» κοντά στο πάρκο Λας Μεντούλας, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να υποχωρήσουν και καίγοντας κάποια σπίτια στο κοντινό χωριό, σύμφωνα με τον Σουάρες-Κινιόνες.

«Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία φτάνει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε μια πολύ κλειστή κοιλάδα και στη συνέχεια η φωτιά περνά ξαφνικά σε μια πιο ανοιχτή και οξυγονωμένη περιοχή. Αυτό δημιουργεί μια πύρινη σφαίρα, έναν πύρινο ανεμοστρόβιλο», δήλωσε.

«Αυτό το εκρηκτικό και απρόβλεπτο φαινόμενο ήταν πολύ επικίνδυνο. Διέκοψε όλη τη δουλειά που είχε γίνει, αναγκάζοντάς μας να ξεκινήσουμε σχεδόν από την αρχή», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στη Μεσόγειο αυξάνουν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Όταν ξεσπάσει φωτιά, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να την κάνουν να εξαπλωθεί γρήγορα και ανεξέλεγκτα, προκαλώντας φαινόμενα όπως οι πύρινοι ανεμοστρόβιλοι.

Ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνέχιζε να πλήττει την Ισπανία τη Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες να προβλέπεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Μάχη με τις φωτιές και στην Πορτογαλία

Στο βόρειο τμήμα της γειτονικής Πορτογαλίας, σχεδόν 700 πυροσβέστες έδιναν μάχη με μια φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Τρανκόζο, περίπου 350 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λισαβόνας.

Μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 52.000 εκτάρια (200 τετραγωνικά μίλια), ή το 0,6% της συνολικής έκτασης της Πορτογαλίας, έχουν καεί – ξεπερνώντας τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024 κατά περίπου 10.000 εκτάρια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Οι πυροσβέστες έδιναν επίσης μάχη με φωτιές στη Ναβάρα, στη βορειοανατολική Ισπανία, και στην Ουέλβα, στα νοτιοδυτικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «φως» το κείμενο της συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Ειδήσεις

Στο «φως» το κείμενο της συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Φινλανδία: Διώξεις κατά πληρώματος ρωσικού «σκιώδους στόλου» για δολιοφθορά καλωδίων
Ειδήσεις

Φινλανδία: Διώξεις κατά πληρώματος ρωσικού «σκιώδους στόλου» για δολιοφθορά καλωδίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα
Ειδήσεις

Υπό πίεση ο Σάντσεθ: Υποθέσεις διαφθοράς πλήττουν τους Σοσιαλιστές - Προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών
Ειδήσεις

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές
Επιχειρήσεις

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ
Ειδήσεις

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Συνεδριάζει για την τελική απόφαση

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 17:35

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Ναυτιλία
29/05/2026 - 17:34

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/05/2026 - 17:32

Λώλος (ΣΒΣΕ): Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για συμμετοχή μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ενεργειακό μείγμα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:21

Πηγές ΥΠΕΝ κατά ΠΑΣΟΚ: Αντιμετωπίζει την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης υδρογονανθράκων με επιπολαιότητα

Πολιτική
29/05/2026 - 17:18

ΥΠΕΘΟ: Η υλοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ενοχλεί όσους είχαν ποντάρει στην αποτυχία του

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:03

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:00

Φωτιά σε δασική περιοχή του Πόρου

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 16:57

Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 16:52

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:45

Άρειος Πάγος: Αμετάκλητες οι καταδίκες για την τραγωδία στο Μάτι

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:37

Βρυξέλλες–Βουδαπέστη: Συμφωνία για 16,4 δισ. ευρώ με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:36

Νέα «βεντέτα» ΗΠΑ – Γερμανίας με αφορμή νομοσχέδιο που βάζει «χαράτσι» σε Netflix, Amazon και Disney

Magazino
29/05/2026 - 16:33

«Ζεστός» ο Ντε Νίρο για νέα συνεργασία με τον Σκορσέζε

Πολιτική
29/05/2026 - 16:20

Μητσοτάκης από Κρήτη: Στόχος η τρίτη θητεία με αιχμή επενδύσεις, ανάπτυξη και σταθερότητα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:18

Ισόβια στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της συζύγου το 2024

Ειδήσεις
29/05/2026 - 16:12

Chips Act 2.0: Η Ευρώπη επενδύσει €120 δισ. με σκοπό την ανάκτηση τεχνολογικής κυριαρχίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ