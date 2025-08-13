Μόντι – Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα
12:08 - 13 Αυγ 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, είναι πιθανό να συναντήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Indian Express.

Ινδός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με το θέμα είπε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση και ότι οι χώρες συνήθως κρατούν θέσεις για τη Γενική Συζήτηση στη συνέλευση, γι' αυτό και ο «αρχηγός της κυβέρνησης» της Ινδίας περιλαμβάνεται σε προσωρινό κατάλογο ομιλητών στις 26 Σεπτεμβρίου. «Ο κατάλογος θα υποστεί αναθεωρήσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν ο Μόντι θα παρευρεθεί στη συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση ξεκινά στις 9 Σεπτεμβρίου, αλλά η συζήτηση, η ετήσια συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Αν και ο λόγος για την πιθανή επίσκεψη του Μόντι στις ΗΠΑ θα είναι η συμμετοχή στη συνάντηση του ΟΗΕ, ένας βασικός στόχος θα είναι η διεξαγωγή συνομιλιών με τον Τραμπ και η επίλυση εμπορικών και δασμολογικών ζητημάτων που έχουν οδηγήσει σε κάποια επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε η εφημερίδα.

Η είδηση για την πιθανή επίσκεψη του Μόντι στις ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, ανεβάζοντας του συνολικούς δασμούς στο 50%.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Νέου Δελχί και Ουάσιγκτον κατέρρευσαν μετά από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων λόγω διαφωνιών σχετικά με το άνοιγμα των τεράστιων τομέων της γεωργίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων της Ινδίας και τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

