IEA: Αύξηση της προσφοράς πετρελαίου το 2025, μείωση των εκτιμήσεων για τη ζήτηση
Εμπορεύματα
11:25 - 13 Αυγ 2025

IEA: Αύξηση της προσφοράς πετρελαίου το 2025, μείωση των εκτιμήσεων για τη ζήτηση

Reporter.gr Newsroom
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου το 2025, μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή. 

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου, ο IEA προβλέπει πλέον ότι η παγκόσμια προσφορά θα αυξηθεί κατά 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) φέτος, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 2,1 εκατομμυρίων bpd.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 680.000 βαρέλια την ημέρα φέτος, από 700.000 βαρέλια την ημέρα που είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με τον οργανισμό.

«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν υποτονική ζήτηση στις μεγάλες οικονομίες και, με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, μια απότομη ανάκαμψη φαίνεται απίθανη», δήλωσε ο IEA.

Παρά την αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+, οι παραγωγοί εκτός ΟΠΕΚ θα συνεχίσουν να οδηγούν την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς φέτος και το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον IEA.

Παρά τη μείωση της πρόβλεψης για τη ζήτηση, ο IEA αναμένει ότι η παγκόσμια διύλιση πετρελαίου θα προσεγγίσει το ιστορικό υψηλό των 85,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο, ανέφερε.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/08/2025 - 11:36
