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Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08:16 - 15 Ιουν 2026

Ζωγράφος: Ποντάρει στην υγιεινή διατροφή – Οι στόχοι ανάπτυξης για το 2026

Γιώργος Αλεξάκης
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Στην κατηγορία των υγιεινών εδεσμάτων επεκτείνεται η Ζωγράφος, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με την υγιεινή διατροφή και την ευεξία παραμένει ισχυρή. Παρά το γεγονός ότι το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, η εταιρεία εκτιμά ότι θα διατηρήσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2026, θέτοντας ως στόχο αύξηση πωλήσεων έως 10%.

Η νέα σειρά προϊόντων, που αναμένεται να τοποθετηθεί στην αγορά εντός Ιουνίου, αποτελείται από συνδυασμούς φρούτων και ξηρών καρπών με περιεκτικότητα που κυμαίνεται από 80% έως 93%, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Οι τέσσερις διαθέσιμες γεύσεις είναι μπανάνα με κακάο, κόκκινα φρούτα με κάσιους, μήλο με κανέλα και σταφίδες με κάσιους, καθώς και μάγκο με αμύγδαλα. Σε πρώτη φάση τα προϊόντα θα διατίθενται μέσω του δικτύου της αλυσίδας Γαλαξίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας τους στις μεγάλες αλυσίδες οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου οι προσδοκίες για την πορεία της αγοράς εμφανίζονται πιο συγκρατημένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ειρήνη Ζωγράφου, το πρώτο εξάμηνο του 2026 δεν εμφανίζει την ίδια δυναμική που είχε καταγραφεί κατά την προηγούμενη πενταετία, στοιχείο που οδηγεί τη διοίκηση σε πιο προσεκτικές εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους.

Σύμφωνα με την ίδια, η πίεση που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, δημιουργεί ένα πιο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ωστόσο, η εταιρεία εξακολουθεί να προσβλέπει σε αύξηση πωλήσεων έως 10%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 15% που κατέγραφε τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2025 η Ζωγράφος έκλεισε με κύκλο εργασιών που πλησίασε τα 5 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφει σταθερά την τελευταία πενταετία. Θετική παρέμεινε και η εικόνα της κερδοφορίας, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται κοντά στο 10%, παρά τις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούν το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και οι μεταφορικές δαπάνες.

Η διοίκηση αναφέρει ότι επιδιώκει να απορροφά μέρος των ανατιμήσεων προκειμένου να περιορίζει την επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή. Σημαντική συμβολή στις πωλήσεις εξακολουθούν να έχουν η καστανή ζάχαρη, οι μαρμελάδες και τα προϊόντα στέβιας, με τις δύο τελευταίες κατηγορίες να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνολικού κύκλου εργασιών.

Με βάση τα στοιχεία της Circana για το 2025, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε αρκετές εξειδικευμένες κατηγορίες, διατηρώντας μερίδιο 82,3% στη φρουκτόζη, 28,9% στην υγρή στέβια, 25,4% στην καστανή ζάχαρη, 17,8% στο σιρόπι αγαύης και 15,9% στη στέβια σε δισκία.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πορεία ορισμένων προϊόντων της στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με το σιρόπι αγαύης να σημειώνει άνοδο 46,6%, την υγρή στέβια 28,7% και τη στέβια σε δισκία 17,5%, ενώ οι πωλήσεις καστανής ζάχαρης ενισχύθηκαν κατά 5,7%.

Αξιοσημείωτη είναι και η επίδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τις συνολικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Στα γλυκαντικά, η αγορά αυξήθηκε κατά 8,7% και διαμορφώθηκε στα 10,09 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις της Ζωγράφος ενισχύθηκαν κατά 15,2%, φτάνοντας τα 1,84 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην αγορά ακατέργαστης ζάχαρης, η οποία υποχώρησε κατά 2,9%, στα 10,16 εκατ. ευρώ, η εταιρεία κινήθηκε αντίθετα από την τάση, καταγράφοντας άνοδο 3,9% και πωλήσεις 2,35 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν η εικόνα και στις κατηγορίες που συνδέονται με την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών σε προϊόντα με πιο υγιεινό διατροφικό προφίλ. Η αγορά της υγρής στέβιας αναπτύχθηκε κατά 25,6%, οι μαρμελάδες χωρίς ζάχαρη κατά 24,5%, ενώ το σιρόπι αγαύης και η συνολική αγορά μαρμελάδας κατέγραψαν άνοδο 9,9%.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει τα επόμενα βήματά της στο εξωτερικό. Διαθέτει ήδη παρουσία στην Κύπρο μέσω συνεργασίας με τον Σκλαβενίτη, ενώ διερευνά ευκαιρίες επέκτασης σε επιλεγμένες αγορές των Βαλκανίων, εντάσσοντας την εξωστρέφεια στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της.

Σε επενδυτικό επίπεδο, αξιολογούνται πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, ενώ σε δεύτερη φάση εξετάζεται και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας παραγωγικής μονάδας. Οι σχετικές αποφάσεις, ωστόσο, αναμένεται να ληφθούν όταν υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις διεθνείς εξελίξεις.

Με την αγορά των προϊόντων ευεξίας να ενισχύει διαρκώς τη βαρύτητά της στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η Ζωγράφος επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική της κατηγορίας μέσα από νέες προϊοντικές προτάσεις, διεύρυνση των δικτύων διανομής και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές όπου ήδη διατηρεί ισχυρά μερίδια.

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