ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο €10.500 σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο
Οικονομία
11:32 - 13 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ακόμη μία υπόθεση φοροδιαφυγής εντοπίστηκε σε τουριστικό προορισμό από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, σε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι:

  • Το POS δεν ήταν διασυνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή.
  • Δεν είχαν εκδοθεί 62 αποδείξεις, συνολικής αξίας 3.800 ευρώ, συν ΦΠΑ 900 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου η παρακολούθηση είναι αυξημένη, δεν είχε κόψει αποδείξεις για την πλειονότητα των ομπρελών που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και αναγκαστικό λουκέτο για 48 ώρες.

