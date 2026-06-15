Κόλαση πυρός σε Κίεβο και Χάρκοβο – Στις φλόγες ιστορικό σύμβολο της Ουκρανίας

Μία από τις σφοδρότερες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών δέχθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα η Ουκρανία, με το Κίεβο και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας να πλήττονται από κύματα πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν, καθώς εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη και πυρκαγιές ξέσπασαν σε κατοικίες, οχήματα και πολυκατοικίες.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, ιδιαίτερη συμβολική και ιστορική βαρύτητα είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο μοναστηριακό συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της Ουκρανίας. Εικόνες με φλόγες να υψώνονται ανάμεσα στους χαρακτηριστικούς χρυσούς τρούλους του μοναστηριού προκάλεσαν σοκ στην ουκρανική κοινωνία.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, δημοσίευσε φωτογραφίες των φλεγόμενων κτιρίων, καταγγέλλοντας ότι η επίθεση στράφηκε όχι μόνο κατά αμάχων αλλά και κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. «Μια βάναυση επίθεση στον λαό μας και στην κληρονομιά μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο των ορθόδοξων αξιών της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 140.000 πολίτες έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Κιέβου, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης συνεχίζονταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δημοσιογράφοι διεθνών πρακτορείων ανέφεραν ότι είδαν πυραύλους να αναχαιτίζονται στον ουρανό, με φλεγόμενα συντρίμμια να πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, στο Χάρκοβο καταγράφηκε ακόμη ένα αιματηρό περιστατικό. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να ακολούθησε την τακτική του «double tap», κατά την οποία δεύτερο πλήγμα σημειώνεται τη στιγμή που διασώστες και πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο προηγούμενης επίθεσης. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα βρέφος που επλήγη από επίθεση drone.

Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και στις περιφέρειες Σούμι και Ζαπορίζια, όπου καταγράφηκαν νέοι θάνατοι και τραυματισμοί αμάχων. Στη Ζαπορίζια, μία 73χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνέχισε τις επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και στις κατεχόμενες περιοχές. Ουκρανικά πλήγματα έπληξαν δύο γέφυρες που συνδέουν την Κριμαία με περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, σε μια προσπάθεια περαιτέρω απομόνωσης της χερσονήσου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ουκρανικά drones χτύπησαν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιφέρειες Γιαροσλάβλ και Τούλα.

Από την άλλη πλευρά, ρωσικές αρχές ανέφεραν νεκρούς και τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones στις περιοχές Τούλα, Οριόλ και Κρασνοντάρ. Η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο για πλήγματα σε πολιτικούς στόχους, ενώ η ουκρανική πλευρά επιμένει ότι στοχεύει αποκλειστικά στρατιωτικές και στρατηγικές υποδομές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, συζητήθηκαν πιθανές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Τραμπ είχε επίσης επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.