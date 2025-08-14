ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 3.000 οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 224.000
15:57 - 14 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 3.000 οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 224.000

Reporter.gr Newsroom
Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω των χαμηλών απολύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 3.000 σε 224.000 εποχικά προσαρμοσμένες για την εβδομάδα που έληξε στις 9 Αυγούστου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη (14/8). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 228.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Η αμερικανική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλές απολύσεις και περιορισμένες προσλήψεις, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στην προστατευτική εμπορική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αύξηση της απασχόλησης ήταν κατά μέσο όρο 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στις αρχές Αυγούστου. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο με τον πιο αργό ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

«Αν εξεταστούν μεμονωμένα, αυτά τα στοιχεία (αιτήσεις) υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν ισχυρές», δήλωσε ο Lou Crandall, επικεφαλής οικονομολόγος της Wrightson ICAP. «Ωστόσο, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πιο ήπια τάση της σειράς μισθοδοσίας τους τελευταίους τρεις μήνες, η οποία προφανώς δείχνει μια διαφορετική εικόνα».

Ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, ένας δείκτης για τις προσλήψεις, μειώθηκε κατά 15.000 σε 1,953 εκατομμύρια εποχικά προσαρμοσμένα κατά την εβδομάδα που έληξε στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση αιτήσεων.

