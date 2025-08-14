ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Βλέπει περιθώρια ανόδου για τις αμερικανικές μετοχές – Σταθερή η πορεία της Fed προς μείωση επιτοκίων
Χρηματιστήρια
15:50 - 14 Αυγ 2025

UBS: Βλέπει περιθώρια ανόδου για τις αμερικανικές μετοχές – Σταθερή η πορεία της Fed προς μείωση επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υποκείμενος πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε τον Ιούλιο τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό του από την αρχή του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS, η αύξηση αυτή δεν είναι αρκετή για να εκτροχιάσει την πορεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) προς σταδιακές μειώσεις επιτοκίων.

Η ελβετική τράπεζα επισημαίνει ότι το περιβάλλον χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ παραμένει υποστηρικτικό για τις μετοχές, τα ποιοτικά ομόλογα και τον χρυσό. Τονίζει, ωστόσο, πως οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν ευέλικτοι, καθώς οι αγορές κινούνται υπό το βάρος ταχέως εξελισσόμενων εξελίξεων, μεταβαλλόμενων πολιτικών και αυξημένης αβεβαιότητας.

Μετοχές: Περιθώριο ανόδου με σύνεση λόγω μεταβλητότητας
Η UBS θεωρεί ότι οι μετοχές έχουν περαιτέρω περιθώρια κερδών, αλλά εφιστά την προσοχή στην πιθανή αύξηση της μεταβλητότητας, η οποία ενδέχεται να ενταθεί λόγω γεωπολιτικών ή μακροοικονομικών παραγόντων.

Ποιοτικά ομόλογα: Ελκυστικό ρίσκο-απόδοση και διαφοροποίηση
Οι αναλυτές της τράπεζας βλέπουν ευκαιρίες σε τίτλους σταθερού εισοδήματος υψηλής ποιότητας, καθώς μπορούν να προσφέρουν σταθερότητα και αποτελεσματική διαφοροποίηση σε ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο.

Χρυσός: Αποτελεσματικό αντιστάθμισμα κινδύνου
Η UBS συνεχίζει να θεωρεί τον χρυσό βασικό «στήριγμα» για την αντιστάθμιση κινδύνου, ειδικά σε περιόδους πληθωριστικής πίεσης ή χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η UBS:
«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αντέξουν τη μεταβλητότητα, ενώ ταυτόχρονα να τοποθετηθούν για μελλοντικά οφέλη. Οι επενδυτές που είναι σε θέση και πρόθυμοι να διαχειριστούν τους εγγενείς κινδύνους των εναλλακτικών επενδύσεων μπορούν επίσης να εξετάσουν την έκθεση σε hedge funds και ιδιωτικές αγορές (private markets).»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 15:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Tagesspiegel: Παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα η Ελλάδα στην ψηφιακή μετάβαση;
Ειδήσεις

Tagesspiegel: Παράδειγμα ή αντιπαράδειγμα η Ελλάδα στην ψηφιακή μετάβαση;

Σημαντικές δηλώσεις Πούτιν ενόψει Αλάσκας: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά όπλα
Ειδήσεις

Σημαντικές δηλώσεις Πούτιν ενόψει Αλάσκας: Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα πυρηνικά όπλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά
Ειδήσεις

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας
Ειδήσεις

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin
Νομίσματα

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:10

Ουγγαρία: Κυβερνητική πίεση για παραίτηση του προέδρου - Ανοικτό το ενδεχόμενο νομικών διαδικασιών

Ειδήσεις
01/06/2026 - 11:54

FT: Περιορισμένες πληθωριστικές πιέσεις από τη Μέση Ανατολή σε σχέση με το 2022

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
01/06/2026 - 11:39

Οι τιμές δεν πέφτουν: Λύπη, θυμός και... παρακάλια στα σούπερ μάρκετ

Εργασιακά
01/06/2026 - 11:34

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα 01/6 αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 11:29

Η SoftBank εκθρονίζει την Toyota: Νέα βασίλισσα της ιαπωνικής αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ