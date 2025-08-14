Συμφωνία-μαμούθ $1,3 δισ. μεταξύ Lilly και Superluminal για νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
15:44 - 14 Αυγ 2025

Συμφωνία-μαμούθ $1,3 δισ. μεταξύ Lilly και Superluminal για νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Reporter.gr Newsroom
Η Superluminal Medicines ανακοίνωσε την Πέμπτη (14/8) ότι υπέγραψε συμφωνία με την αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly αξίας έως 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η συμφωνία θα δώσει στη Lilly πρόσβαση στην αποκλειστική πλατφόρμα της Superluminal για την ανακάλυψη φαρμάκων που στοχεύουν καρδιομεταβολικές παθήσεις και παχυσαρκία.

Το κύριο υποψήφιο φάρμακο της Superluminal για την παχυσαρκία αναμένεται να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους το επόμενο έτος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Superluminal δικαιούται να λάβει προκαταβολές και πληρωμές για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μια επένδυση σε μετοχές καθώς και κλιμακωτά δικαιώματα επί των καθαρών πωλήσεων, ανακοίνωσε η εταιρεία.

