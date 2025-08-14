Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Κατώτερος των περιστάσεων με επικίνδυνες δηλώσεις για το 112

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, άσκησε την Πέμπτη (14/8) σφοδρή κριτική στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, με αφορμή τις πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης για την εξέλιξή τους, χαρακτήρισε επικίνδυνη τη στάση του κ. Πελετίδη και τόνισε ότι οι δηλώσεις του σχετικά με το 112 είναι εγκληματικές για τη δημόσια ασφάλεια.

Η δήλωση Κεφαλογιάννη:

«Όλοι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», είπε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.



«Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές.» τόνισε ο κ. Κεφγαλογιάννης.

Οι δηλώσεις Πελετίδη

Υπενθυμίζεται ότι τα μηνύματα του 112 το οποίο έχει συμβάλει στις εκκενώσεις εκατοντάδων περιοχών από την ημέρα της λειτουργίας του, επέκρινε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, όσοι αγνόησαν τα μηνύματα για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του.



Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας στον Real FM είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Στην συνέχεια, συμφώνησε πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι, οι πυροσβέστες, ναι, οι δυνάμεις του Δήμου, αλλά με τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος έμεινε πίσω με ηρωισμό, ήρθε το αποτέλεσμα» είπε μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, ο Δήμαρχος Πάτρας κατηγόρησε τα «αστικά« κόμματα για τα προβλήματα υδροδότησης που εμφανίστηκαν στην Πάτρα την Τετάρτη (13/8). Επιπλέον, επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, με αφορμή τις προληπτικές εκκενώσεις νοσοκομείων λέγοντας «το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».