Ο Λαβρόφ στην Αλάσκα με μπλούζα «CCCP»

Αίσθηση προκάλεσε η ενδυματολογική επιλογή του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, πριν από τη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Προσερχόμενος στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ρωσική αντιπροσωπεία στην Αλάσκα, ο Σεργκέι Λαβρόφ φορούσε ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP». Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Η επιλογή της ενδυμασίας έχει φυσικά υψηλό συμβολισμό με δεδομένη τη μακρά περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, πάντως, σε μία σύντομη δήλώση που έκανε εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Θυμίζουμε πως η συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Άνκορατζ της Αλάσκας.