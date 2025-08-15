Πάνω από 100.000 επιβάτες αναμένεται να φύγουν από τα λιμάνια της Αττικής το τετραήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Περισσότεροι από 100.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου το τετραήμερο 15–18 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Συνολικά, προβλέπεται να εκτελεστούν 162 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και κοντινούς προορισμούς, με την αιχμή της κίνησης να εντοπίζεται την Κυριακή 17 Αυγούστου.

Στον Πειραιά, τον κύριο κόμβο αναχωρήσεων, αναμένονται 102 δρομολόγια με 77.948 επιβάτες. Η κίνηση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 15 Αυγούστου με 22 δρομολόγια και 15.761 επιβάτες, θα αυξηθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου με 29 δρομολόγια και 20.475 επιβάτες, και θα κορυφωθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου με 27 δρομολόγια και 21.490 επιβάτες. Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου αναμένονται 24 δρομολόγια με 20.222 επιβάτες, καθώς ξεκινά η επιστροφή μέρους των εκδρομέων.

Στη Ραφήνα, η συνολική κίνηση του τετραημέρου υπολογίζεται σε 17.513 επιβάτες μέσα από 33 δρομολόγια. Την Παρασκευή 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν 8 δρομολόγια με 4.032 επιβάτες, το Σάββατο 16 Αυγούστου επίσης 8 δρομολόγια με 4.190 επιβάτες, ενώ την Κυριακή 17 Αυγούστου θα γίνουν 9 δρομολόγια με 4.401 επιβάτες. Η Δευτέρα 18 Αυγούστου αναμένεται η πιο φορτωμένη μέρα για το λιμάνι, με 4.890 επιβάτες σε 8 δρομολόγια. Παράλληλα, θα συνεχιστούν τα τέσσερα καθημερινά δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Στο Λαύριο, για το ίδιο διάστημα, προβλέπονται 27 δρομολόγια με 6.050 επιβάτες. Η κίνηση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 15 Αυγούστου με 1.700 επιβάτες σε 7 δρομολόγια, θα αυξηθεί το Σάββατο 16 Αυγούστου σε 2.300 επιβάτες σε 8 δρομολόγια και θα κορυφωθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου με 12 δρομολόγια που θα μεταφέρουν 2.050 επιβάτες.

Η συνολική εικόνα δείχνει έντονη κινητικότητα στα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής, με τον Πειραιά να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναχωρήσεων και τη Ραφήνα και το Λαύριο να ενισχύουν σημαντικά τις ροές προς Κυκλάδες και κοντινούς προορισμούς.