Τραμπ: Νομίζω θα είναι μια καλή συνάντηση με τον Πούτιν - Ακόμα πιο σημαντική η... επόμενη
22:38 - 14 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (14/8) ότι σχεδιάζει ήδη μια «δεύτερη συνάντηση» με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Ρώσο ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν και αξιωματούχους από την Ευρώπη, μετά την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8).

«Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο και πρόσθεσε: «Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη συνάντηση που θα έχουμε».

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν, τον Πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως θα φέρουμε μαζί και μερικούς από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ίσως όχι».

Ο Τραμπ πιστεύει ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Πούτιν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε ειρήνη μετά από χρόνια πολέμου, προσθέτοντας ότι ήταν έκπληκτος για το πόσο δύσκολο ήταν να τερματιστεί η εισβολή – την οποία αρχικά ισχυριζόταν ότι θα μπορούσε να σταματήσει μέσα σε 24 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο.

«Θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν», ανέφερε. «Νόμιζα ότι αυτό θα ήταν το πιο εύκολο. Στην πραγματικότητα είναι το πιο δύσκολο».

Όταν ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε τη μείωση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ως μέρος μιας συμφωνίας με τη Ρωσία για την επίτευξη ειρήνης, είπε ότι δεν το είχε σκεφτεί ακόμα. «Δεν μου έχει τεθεί αυτό το θέμα», δήλωσε. «Θα το σκεφτώ αργότερα, αλλά δεν μου έχει τεθεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/08/2025 - 00:18
