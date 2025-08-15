Κρεμλίνο: Πιθανή τριμερής, εφόσον οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
19:32 - 15 Αυγ 2025

Κρεμλίνο: Πιθανή τριμερής, εφόσον οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση, εφόσον οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ αποδώσουν καρπούς, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ ανέφερε πως οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να διαρκέσουν συνολικά τουλάχιστον έξι με επτά ώρες, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τόνισε επίσης ότι πέρα από τη συνάντηση των δύο ηγετών, θα υπάρξουν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τη συμμετοχή των στενών συνεργατών τους.

«Συνολικά, μπορούμε να περιμένουμε ότι όλη η διαδικασία θα διαρκέσει τουλάχιστον έξι με επτά ώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχικά ιδιωτική συνάντηση των δύο ηγετών, στη συνέχεια ευρύτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και, τέλος, κοινή συνέντευξη Τύπου.

