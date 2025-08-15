Ελσίνκι 2018: Όταν ο Τραμπ γύρισε την πλάτη στις μυστικές του υπηρεσίες για χάρη του Πούτιν

Όλος ο πλανήτης έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Αλάσκα, όπου απόψε αναμένεται να συναντηθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κίεβο, αλλά και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για την έκβαση των συνομιλιών, φοβούμενες ότι ο Τραμπ θα γυρίσει για ακόμη μία φορά την πλάτη στους συμμάχους του, για χάρη του Κρεμλίνου. Δεν είναι τυχαίοι οι παραλληλισμοί με μια «νέα Γιάλτα». Με αφορμή τη σημερινή συνάντηση, αξίζει να θυμηθούμε το πολιτικό σοκ του 2018, όταν στο Ελσίνκι ο Τραμπ αμφισβήτησε ευθέως τις δικές του μυστικές υπηρεσίες και αποδέχθηκε με εντυπωσιακή ευκολία την άρνηση του Πούτιν για ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Αναλυτικότερα, πίσω στο 2018, σε μια συγκυρία που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν καταλήξει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016, προωθώντας την υποψηφιότητα του Τραμπ εις βάρος της Χίλαρι Κλίντον, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να σταθεί στο πλευρό του Ρώσου ομολόγου του.

Μετά από δίωρη κατ’ ιδίαν συζήτηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου και δήλωσε πως «δεν βλέπει λόγο» να αμφισβητήσει τον Πούτιν, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαβεβαιώσεις του Ρώσου ηγέτη παρά τα αντίθετα πορίσματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ, με τους Δημοκρατικούς να τον κατηγορούν για υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας, ενώ οργή ξέσπασε ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σημειώνεται ότι ο γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν, πρώην υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών και διαχρονικός επικριτής του Τραμπ, δεν μάσησε τα λόγια του: χαρακτήρισε τη στάση του Αμερικανού προέδρου ως «μία από τις πιο ντροπιαστικές στιγμές για έναν Αμερικανό πρόεδρο». Άλλοι άφηναν ακόμη και υπονοούμενα για ενδεχόμενη «προδοσία».