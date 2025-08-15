Ζελένσκι: H συνάντηση Τραμπ – Πούτιν να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη – Αναγκαίες οι τριμερείς συνομιλίες
17:55 - 15 Αυγ 2025

Ζελένσκι: H συνάντηση Τραμπ – Πούτιν να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη – Αναγκαίες οι τριμερείς συνομιλίες  

Reporter.gr Newsroom
  Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε για άλλη μια φορά τις προσδοκίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για μια «ειλικρινή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαίες ουσιαστικές τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος, και η Ρωσία πρέπει να κάνει τα αναγκαία βήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Βασιζόμαστε στην Αμερική.»

Επιπλέον, ανέφερε ότι αναμένει πληροφορίες από την υπηρεσία πληροφοριών του σχετικά με τις συνομιλίες. «Περιμένω σήμερα μια αναφορά των μυστικών υπηρεσιών για τις τρέχουσες προθέσεις της ρωσικής πλευράς και την προετοιμασία της για τη συνάντηση στην Αλάσκα», έγραψε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Ιστορικό υψηλό για τον Dow

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HBSC Μάλτας από την Credia Bank.

Νέα πυρηνική ανάπτυξη στην Ευρώπη υπό εξέταση στις ΗΠΑ – Ποιοι αμυντικοί όμιλοι κερδίζουν έδαφος

Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Κλιμάκωση στο Λίβανο, «σιωπή» στο Ιράν και τρόμος στις αγορές

Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ο Τραμπ πιέζει για τερματισμό της σύγκρουσης στον Λίβανο, ελπίζοντας να «ξεκλειδώσει» τη συμφωνία με το Ιράν

