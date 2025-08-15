Ζελένσκι: H συνάντηση Τραμπ – Πούτιν να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη – Αναγκαίες οι τριμερείς συνομιλίες  

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε για άλλη μια φορά τις προσδοκίες του προς τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για μια «ειλικρινή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαίες ουσιαστικές τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ήρθε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος, και η Ρωσία πρέπει να κάνει τα αναγκαία βήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Βασιζόμαστε στην Αμερική.»

Επιπλέον, ανέφερε ότι αναμένει πληροφορίες από την υπηρεσία πληροφοριών του σχετικά με τις συνομιλίες. «Περιμένω σήμερα μια αναφορά των μυστικών υπηρεσιών για τις τρέχουσες προθέσεις της ρωσικής πλευράς και την προετοιμασία της για τη συνάντηση στην Αλάσκα», έγραψε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.