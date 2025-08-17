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Βαρόμετρο οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Ουκρανικό - Σκληρή γραμμή από Μακρόν και «Συμμαχία»
Ειδήσεις
19:38 - 17 Αυγ 2025

Βαρόμετρο οι εγγυήσεις ασφαλείας για το Ουκρανικό - Σκληρή γραμμή από Μακρόν και «Συμμαχία»

Reporter.gr Newsroom
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Τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/8). Από τις δηλώσεις που ακολούθησαν προκύπτει πως βαρόμετρο για να προχωρήσει μία συμφωνία ειρήνης αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που μπορούν να δώσουν ΗΠΑ και Ρωσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων και συντονίστηκαν «ενόψει της συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο» τη Δευτέρα (18/8).

Στην τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025, συμμετείχαν κορυφαίοι ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και τη Φινλανδία, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. Στη Συμμαχία των Προθύμων συμμετέχουν επίσης Αυστραλία και Ιαπωνία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Ακολούθως, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Απαισιόδοξος ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εμφανίστηκε απαισιόδοξος ως προς τις προθέσεις της Μόσχας, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών που θα διεξαχθούν στην Ουάσινγκτον: «Με ρωτάτε αν πιστεύω ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι η απάντηση είναι όχι», δήλωσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας πως «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι ο στόχος των Ευρωπαίων εταίρων είναι «μια ισχυρή και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία» και επανέλαβε πως «θέλουμε η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας να γίνει σεβαστή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι ο στόχος των συνομιλιών της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο ανάμεσα στην Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν είπε ότι η ομάδα θα καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τοποθετηθεί σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε ο Μακρόν. Θυμίζουμε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε στείλει μήνυμα στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να μην "υπονομεύσει" τη συμφωνία.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Στίβεν Γουίτκοφ δήλωσε πως «συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιέγραφα ως αλλαγές στο παιχνίδι». Έκανε λόγο για εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ακόμα ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε «νομοθετική δέσμευση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2025 - 20:52
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