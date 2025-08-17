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Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε για «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία
Ειδήσεις
17:36 - 17 Αυγ 2025

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε για «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε στο CNN την Κυριακή (17/8) ο Στιβ Γουίτκοφ.

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιέγραφα ως αλλαγές στο παιχνίδι», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφοντας την εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ότι ο Πούτιν συμφώνησε επίσης σε «νομοθετική κατοχύρωση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επιπρόσθετα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του, στην οποία θα λάβουν μέρος και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε επίσης πως η σημαντική πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να εγκαταλείψει την προσπάθειά του για άμεση κατάπαυση του πυρός και αντ' αυτού να εργαστεί για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

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