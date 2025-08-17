«Μείνετε συντονισμένοι»: Ο Τραμπ... πανηγυρίζει για «μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για τα ρεπορτάζ που μεταδίδουν στον απόηχο της συνάντησης που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Τα περισσότερα δημοσιεύματα και αναλύσεις θεωρούν πως κερδισμένος της συνάντησης ήταν ο Πούτιν, με τον Τραμπ να διαφωνεί:

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε άλλη ανάρτηση στο Truth Social έγραψε: «Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake NEW και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία».

Και κλείνοντας σημείωσε: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι».

Πάντως, στις ΗΠΑ πράγματι θεωρούν πως ο Πούτιν έφυγε κερδισμένος από την Αλάσκα, αφού έπεισε τον Τραμπ πως δεν πρέπει να γίνει εκεχειρία αλλά διαπραγματεύσεις για συμφωνία ειρήνης. Όσο για τα βασικά σενάρια για το τέλος του πολέμου, είναι και τα δύο ευνοϊκά για τον ίδιο.

Το καλό σενάριο για την Ουκρανία είναι να χάσει το 20% των εδαφών της, αλλά να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας "τύπου ΝΑΤΟ" για το μέλλον.

Με αυτά τα δεδομένα μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες.