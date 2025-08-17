Ζελένσκι: Aφετηρία η σημερινή γραμμή του μετώπου - Φον ντερ Λάιεν: Να γίνει η Ουκρανία ατσάλινος σκαντζόχοιρος

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής (18/8) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στις δηλώσεις τους τοποθετήθηκαν ασφαλώς στις εξελίξεις στο ουκρανικό μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε αρχικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συμφωνίας ειρήνης σημείωσε πως βασική προϋπόθεση αποτελεί το να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να προστατευθούν τόσο η Ουκρανία όσο και η Ευρώπη.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διαφυλάξει την εδαφική της κυριαρχία, ενώ δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της — ούτε ως προς την ένταξή της σε διεθνείς οργανισμούς ούτε ως προς την παροχή βοήθειας από άλλες χώρες.

«Δεν μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είτε πρόκειται για συνεργασία με τρίτες χώρες είτε για βοήθεια από τρίτες χώρες. Καμία απολύτως περιοριστική γραμμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», υπογράμμισε ενόψει της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών και της συνόδου κορυφής της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, όπου θα τεθεί προς συζήτηση ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Η ίδια πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Όπως έχω πει συχνά, η Ουκρανία πρέπει να γίνει ένας ατσάλινος σκαντζόχοιρος, απροσπέλαστη από κάθε πιθανό εισβολέα».

Ζελένσκι: Το Σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει παραχώρηση εδαφών

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε από τις Βρυξέλλες ότι το ουκρανικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει καμία παραχώρηση εδαφών. Ωστόσο, εμφανίστηκε "ανοιχτός" στο ενδεχόμενο να συμφωνήσει σε ειρήνη, με τη Ρωσία να παίρνει περιοχές που έχει κατακτήσει στον πόλεμο.

«Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα χρειαστεί χρόνος για να τις εξετάσουμε, αν πράγματι είναι τόσες όσες ακούγεται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει τώρα, υπό την πίεση των μαχών. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, απαιτείται κατάπαυση του πυρός ώστε να υπάρξουν «πραγματικές διαπραγματεύσεις» που θα ξεκινήσουν με αφετηρία τη σημερινή γραμμή του μετώπου.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι το ζήτημα της εδαφικής ακεραιότητας μπορεί να συζητηθεί μόνο σε τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα στους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία να συμφωνήσουν οι ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μαζί με την Ευρώπη. «Χρειαζόμαστε μια ασφάλεια που να λειτουργεί στην πράξη όπως το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», είπε.