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Μητσοτάκης: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα
Πολιτική
18:31 - 17 Αυγ 2025

Μητσοτάκης: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την εδαφική της ακεραιότητα

Reporter.gr Newsroom
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Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας. 

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/08/2025 - 18:41
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