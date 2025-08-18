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Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα «Antinero» στη Χίο
Επιχειρήσεις
16:49 - 18 Αυγ 2025

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα «Antinero» στη Χίο

Reporter.gr Newsroom
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Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου απάντησε σε δημοσίευμα που πραγματοποιήθηκε σε ομάδα στο Facebook σχετικά με την επίδραση των έργων «Antinero» στις πρόσφατες πυρκαγιές που προκλήθηκαν στη Χίο.

Τα έργα αντιπυρικής προστασίας δασών στο πλαίσιο του προγράμματος «Antinero» περιλαμβάνουν:

  • Τη συντήρηση και τη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών.
  • Τη συντήρηση δασικών δρόμων.
  • Εργασίες καθαρισμού του υπορόφου και κλαδέματος των δέντρων, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς η φωτιά να παραμένει έρπουσα και να επιβραδύνεται για την ευκολότερη κατάσβεσή της.

Στόχος τους είναι η μείωση του κινδύνου εξάπλωσης πυρκαγιάς, η ασφαλής πρόσβαση των δασοπυροσβεστών και η ευκολότερη μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Τα έργα Antinero στη Χίο

Ειδικότερα στο νησί της Χίου έχουν πραγματοποιηθεί έργα αντιπυρικής προστασίας του προγράμματος Antinero, τα οποία, υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών Χίου, ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2023 και αφορούσαν σε περιοχές στις θέσεις «ΠΑΝΤΟΥΚΙΟΣ» της τοπικής κοινότητας Συκιάδας, «ΚΑΡΥΔΑΣ», «ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΓΙΒΑΡΙ» της τοπικής κοινότητας Λαγκάδας και «ΑΙΠΟΣ» της δημοτικής κοινότητας Βροντάδου, καθώς και εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Καρδαμύλων Βικίου, εντός των τοπικών κοινοτήτων Αμαδών και Βικίου Δήμου Χίου.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νησί της Χίου τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2025 δεν έπληξαν τις προαναφερόμενες περιοχές, καθώς ξεκίνησαν και επεκτάθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις σε άλλες περιοχές του νησιού. Επιπλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε τον Αύγουστο του 2025 δεν κινήθηκε σε περιοχές που περιλαμβάνονται στα νέα έργα αντιπυρικής προστασίας που έχουν δρομολογηθεί κατά το έτος 2025 σε περιοχές της Κεντρικής και Βορειοανατολικής Χίου.

Είναι επομένως πρόδηλο ότι η εικόνα που αναρτήθηκε εδώ και το συνοδευτικό κείμενο που υποστηρίζει ότι «στην περιοχή που κάηκε πρόσφατα στη Βόρεια Χίο είχαν γίνει επεμβάσεις μέσω του Antinero, και τα ξεραμένα κομμένα κλαριά των πεύκων είχαν αφεθεί στο έδαφος, αποτελώντας το ιδανικό προσάναμμα για τη φωτιά» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και προκαλεί παραπλάνηση του αναγνώστη.

Επιπλέον, αξίζει να τονιστεί ότι η εικόνα αυτή δεν θα μπορούσε να αποτυπώνει την πραγματικότητα καθώς, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης της Δασοκομίας, η δασική βιομάζα με διάμετρο μικρότερη των 12 cm (κομμένα κλαδιά, φύλλα, υπολείμματα υπορόφου), που παράγεται κατά τις εργασίες των έργων του προγράμματος Antinero, δεν παραμένει στη μορφή αυτή μέσα στο δάσος, καθώς αποτελεί συμβατική υποχρέωση να θρυμματίζεται με κατάλληλο μηχάνημα και να διασκορπίζεται στο δάσος σε ποσοστό 30%, ενώ το 70% απομακρύνεται εκτός δάσους.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 16:50
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