Ο Τραμπ «τερμάτισε» έξι πολέμους και πηγαίνει για έβδομο – Μύθος ή πραγματικότητα;

«Έχω σταματήσει έξι πολέμους – περίπου έναν κάθε μήνα που είμαι πρόεδρος», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Ιουλίου από το Τέρνμπερι της Σκωτίας. Την ίδια περίπου δήλωση επανέλαβε χθες, Δευτέρα (18/8), ενώπιον των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μάλιστα, το ίδιο υποστήριξε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, προσθέτοντας: «Τερμάτισα αυτούς τους πολέμους χωρίς καν να αναφέρω τη φράση “κατάπαυση του πυρός”». Αυτό ήταν το επιχείρημά του για να πείσει τους Ευρωπαίους πως μπορεία να τερματιστεί ο πολεμος στην Ουκρανία και χωρίς να συμφωνήσει ο Πούτιν σε εκεχειρία.

Όπως είχε αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, τον Ιούλιο, οι πόλεμοι η λήξη των οποίων θέλει να πιστωθεί ο Τραμπ είναι οι συγκρούσεις:

Ταϊλάνδης και Καμπότζης

Ισραήλ και Ιράν

Ρουάντας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Ινδίας και Πακιστάν

Σερβίας και Κοσόβου

Αιγύπτου και Αιθιοπίας

Είναι, όμως, αλήθεια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πράγματι σταματήσει έξι πολεμικές συρράξεις μέσα στους πρώτους έξι μήνες της θητείας του – και μάλιστα χωρίς εκεχειρία, αλλά επιτυγχάνοντας διαρκή και σταθερή ειρήνη;

Με μία γρήγορη ματιά, θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν ευσταθεί απολύτως. Για παράδειγμα, η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΛΔ Κονγκό και Ρουάντας είναι προσωρινή και εύθραυστη. Όσον αφορά την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στο τραπέζι. Στην περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι ο Τραμπ είχε ουσιαστική εμπλοκή ή ότι επίκειτο σοβαρή σύγκρουση.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ – σε αναντιστοιχία με τα λεγόμενά του – έχει χρησιμοποιήσει πλειστάκις τη φράση «κατάπαυση του πυρός», τόσο στην περίπτωση της σύγκρουσης Ιράν – Ισραήλ, όσο και στην περίπτωση της σύρραξης Ταϊλάνδης – Καμπότζης, αλλά και Ινδίας – Πακιστάν.

Ινδία vs Πακιστάν

Οι ηγέτες Ινδίας και Πακιστάν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου, με την μεταξύ τους σύγκρουση να είχε επικεντρωθεί κατά βάση στην περιοχή του Κασμίρ, όπου η Ινδία ελέγχει τα κεντρικά και νότια τμήματα, ενώ το Πακιστάν τα βόρεια και δυτικά, και για την οποία οι δύο χώρες πολεμούν από το 1947.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από μια «μακρά νύχτα» διαπραγματεύσεων με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «ηγεσία και τον ενεργό ρόλο» του.

«Μετά από μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ.», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, Ινδοί αξιωματούχοι διέψευσαν ότι η μεσολάβηση των ΗΠΑ έπαιξε κάποιο ρόλο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Βίκραμ Μίσρι, δήλωσε ότι ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων του Πακιστάν κάλεσε τον Ινδό ομόλογό του και συμφώνησαν να σταματήσουν κάθε στρατιωτική δράση σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, δίχως να αναφερθεί σε καμία εμπλοκή των ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες μετά – στις 30 Ιουλίου – το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε επισήμως ότι ουδέποτε ζητήθηκε από κανέναν ξένο ηγέτη η κατάπαυση των εχθροπραξιών.

Ισραήλ vs Ιράν

Στην περίπτωση αυτή, η αμερικανική εμπλοκή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού το Ισραήλ ζήτησε αμερικανική συνδρομή για να βομβαρδιστούν οι ενισχυμένες εγκαταστάσεις στο Φόρντο, όπου βρίσκεται το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου.

Μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, στις 24 Ιουνίου οι δυο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός με μεσολάβηση ΗΠΑ και Κατάρ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Truth Social στις 23 Ιουνίου:

«Επίσημα, το Ιράν θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 12η Ώρα, το Ισραήλ θα ξεκινήσει την ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και, μετά την 24η Ώρα, ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 12ΗΜΕΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ θα χαιρετιστεί από τον Κόσμο.», έγραψε.

Θεωρείται πως η απόφαση του Τραμπ να επέμβει στρατιωτικά πιθανώς να οδήγησε γρηγορότερα σε αποκλιμάκωση της κατάστασης.

ΛΔ Κονγκό vs Ρουάντα

Στις 27 Ιουνίου, οι ΥΠΕΞ της Ρουάντας και του Κονγκό υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση σχεδόν 30 ετών. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το γεγονός «ένδοξο θρίαμβο υπέρ της ειρήνης». Η συμφωνία ανοίγει και τον δρόμο για αμερικανικές επενδύσεις σε κρίσιμα ορυκτά της περιοχής.

Η συμφωνία είναι, μεν, σημαντική, όμως από την άλλη δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι παρόμοιες προσπάθειες έχουν ξαναγίνει – και έχουν αποτύχει όλες – μέσα στα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό καθιστά την παρούσα συμφωνία εξαιρετικά εύθραυστη, όπως άλλωστε έγινε – για τελευταία φορά – το 2024, οπότε είχε και πάλι συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, η οποία διήρκεσε μόνο μερικούς μήνες πριν παραβιαστεί.

Σερβία vs Κοσσυφοπέδιο

«Η Σερβία ήταν έτοιμη να πάει σε πόλεμο με μια ομάδα. Δεν θα την αναφέρω, γιατί δεν συνέβη, το αποτρέψαμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο. «Αλλά έχω έναν φίλο στη Σερβία που μου είπε: ‘Πάμε πάλι σε πόλεμο’. Και δεν θα αναφέρω ότι πρόκειται για το Κοσσυφοπέδιο, αλλά είναι το Κοσσυφοπέδιο. Θα είχαμε μεγάλο πόλεμο, και το σταματήσαμε. Το σταματήσαμε λόγω εμπορίου. Τους είπα ότι δεν εμπορευόμαστε με χώρες που πάνε σε πόλεμο», προσέθεσε.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε στις 12 Ιουλίου: «Δεν έχουμε κινητοποιήσει στρατό, δεν έχουμε μετακινήσει εξοπλισμό, ούτε μας περνάει καν από το μυαλό… Σχετικά με τα λεγόμενα της Οσμάνι [πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου], ότι ετοιμαζόμασταν για συγκρούσεις, αυτό δεν ισχύει».

Πέρα από τις ανωτέρω δηλώσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία για επικείμενη κλιμάκωση ή ότι ο Τραμπ συνέβαλε στην αποτροπή της.

Αίγυπτος vs Αιθιοπία

Η σύγκρουση ξεκίνησε λόγω μιας διαμάχης για το νερό. Η Αίγυπτος και το Σουδάν υποστηρίζουν ότι το φράγμα που κατασκεύασε η Αιθιοπία στον Νείλο θα μπορούσε να τους στερήσει το απαραίτητο νερό.

Το υδροηλεκτρικό φράγμα Grand Ethiopian Renaissance Dam, αξίας 4 δισ. δολαρίων, ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011 και πρόσφατα ολοκληρώθηκε. Ο Τραμπ, ο οποίος απέτυχε να επιτύχει συμφωνία μεταξύ των χωρών κατά την πρώτη του θητεία, υποσχέθηκε ξανά ότι θα εργαστεί για λύση.

Αφού μετά από διαρκείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες απέτυχαν, οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο χώρες σταμάτησαν στις 29 Ιουνίου, ο Τραμπ αποφάσισε να παρέμβει, κάνοντας δηλώσεις υπέρ της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι, να τον επαινεί.

Παρ’ όλα αυτά, στην Αιθιοπία δεν επικρατούσε το ίδιο κλίμα, αφού αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η παρέμβασή του θα μπορούσε να επιδεινώσει τα πράγματα, κατηγορώντας τον για εμπάθεια ενάντια στη χώρα τους και διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Καμπότζη vs Ταϊλάνδη

Στις 28 Ιουλίου, η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός μετά από εδαφική διαμάχη που είχε κλιμακωθεί σε ένοπλη σύγκρουση στις 24 Ιουλίου, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς και εκτοπίζοντας πάνω από 300.000 ανθρώπους. Ήταν η πιο αιματηρή σύγκρουση των τελευταίων δέκα ετών μεταξύ των δύο χωρών.

Στις 26 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με τους ηγέτες και των δύο χωρών και ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε εμπορικές συμφωνίες αν δεν σταματούσαν οι εχθροπραξίες.

«Καλώ τώρα τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, για να ζητήσω επίσης μια Κατάπαυση του Πυρός και ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, που μαίνεται αυτή τη στιγμή.», είχε γράψει στο Truth Social.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην συνεχίσουν την ανάπτυξη στρατευμάτων στα διαμφισβητούμενα εδάφη. Ωστόσο, και αυτή η συμφωνία θεωρείται εύθραυστη από τους γεωπολιτικούς αναλυτές, αφού δεν αντιμετωπίστηκε η «ρίζα» της σύγκρουσης.