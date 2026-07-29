Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Ισχυρή ανάπτυξη, ενίσχυση του στόλου της και σημαντικές στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν τη θέση της στις διεθνείς αγορές μεταφοράς ενέργειας κατέγραψε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Τα έσοδα της διεθνούς πλοιοκτήτριας εταιρείας με βάση ανακοίνωση, ανήλθαν σε 104,9 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με τα 96,7 εκατ. δολάρια της αντίστοιχης περιόδου του 2025, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας στις αγορές μεταφοράς αερίων.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η CCEC παρέλαβε δύο νέας γενιάς πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers), ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα και πολλαπλών αερίων (HMG/C) τύπου handy, καθώς και δύο πλοία μεταφοράς αερίων μεσαίου μεγέθους διπλού καυσίμου (MG/C), ενισχύοντας περαιτέρω τον σύγχρονο στόλο της.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία για την από-επένδυση του 49% του πλοίου LNG Amore Mio I, μέσω της δημιουργίας νέας κοινοπραξίας με θυγατρική του Ομίλου BGN, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα δεκαετή χρονοναύλωση για το πλοίο. Επιπλέον, ανακοίνωσε τη σύσταση κοινοπραξίας με την CMA CGM για την κατασκευή και διαχείριση πλοίου ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNGB/V) διπλού καυσίμου.

Στις εμπορικές εξελίξεις του τριμήνου περιλαμβάνεται επίσης η εξασφάλιση 18μηνης ναύλωσης συνδεδεμένης με δείκτη (index-linked) για το πλοίο LNG Alcaios I, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και την έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 20 εκατ. δολαρίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, Γεράσιμος Καλογηράτος, επισήμανε ότι η έντονη μεταβλητότητα που επικράτησε στις αγορές μεταφοράς αερίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επέτρεψε στην εταιρεία να εξασφαλίσει πρόσθετη ναυλωτική κάλυψη με ιδιαίτερα ελκυστικούς ναύλους για τα πλοία μεταφοράς LNG και LPG. Όπως ανέφερε, η μέση διάρκεια των συμβολαίων για τον στόλο LNG διαμορφώνεται πλέον στα 6,5 έτη, ενώ για τον στόλο LPG και πολλαπλών αερίων στα 0,9 έτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, μετά τις παραλαβές νέων πλοίων από τις αρχές του έτους, ο εν ενεργεία στόλος της εταιρείας αποτελείται πλέον από 14 τελευταίας γενιάς πλοία LNG, δύο HMG/C, δύο MG/C και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ναυπηγικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ακόμη επτά LNG Carriers, δύο HMG/C, τέσσερα MG/C και ένα LNGB/V.

«Η εξέλιξη αυτή καθιστά την CCEC τη μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με ισχυρή παρουσία και στην αγορά LPG, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης έως το 2029», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογηράτος. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους περίπου 2,9 δισ. δολαρίων, τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε περίπου 4,3 δισ. δολάρια εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα επέκτασης των ναυλώσεων, προσφέροντας υψηλή ορατότητα και σταθερότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές.