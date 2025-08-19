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Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους ανησυχεί για το συνταξιοδοτικό του μέλλον
Ειδήσεις
10:46 - 19 Αυγ 2025

Γερμανία: Ένας στους τρεις αυτοαπασχολούμενους ανησυχεί για το συνταξιοδοτικό του μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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Έλλειμμα εμπιστοσύνης ως προς τη βιωσιμότητα της συνταξιοδοτικής τους πρόβλεψης καταγράφεται μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου ifo. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα διαθέτει τουλάχιστον μία μορφή συνταξιοδοτικής κάλυψης – και συχνά περισσότερες –, σημαντικό ποσοστό δηλώνει πως δεν αισθάνεται οικονομικά ασφαλές ενόψει της συνταξιοδότησης. 

Πιο αναλυτικά, το 46% των αυτοαπασχολούμενων χωρίς υπαλλήλους και των πολύ μικρών επιχειρήσεων θεωρούν τη συνταξιοδοτική τους πρόβλεψη επαρκή. Σχεδόν το ένα τρίτο (32%) τη θεωρούν ανεπαρκή, ενώ ένα επιπλέον 22% δηλώνουν αβέβαιοι.

«Οι απαντήσεις υπογραμμίζουν τη σημασία μιας στοχευμένης συνταξιοδοτικής στρατηγικής για τους αυτοαπασχολούμενους, παρόλο που πολλοί από αυτούς λαμβάνουν εκτεταμένα και ανεξάρτητα μέτρα», αναφέρει η ειδικός του ifo, Κατρίν Ντέμελχουμπερ.

Η έρευνα δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αυτοαπασχολούμενοι λαμβάνουν ευρεία και εντατικά μέτρα πρόβλεψης. Για παράδειγμα, το 97% των ερωτηθέντων διαθέτουν τουλάχιστον μία συνταξιοδοτική επιλογή, ενώ πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) συνδυάζουν πολλαπλά μοντέλα. Ιδιαίτερα διαδεδομένες είναι οι επενδύσεις βασισμένες στο κεφάλαιο, όπως τα επενδυτικά ταμεία, οι τίτλοι ή τα ακίνητα, καθώς και τα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως η ιδιωτική σύνταξη ή η ασφάλιση ανικανότητας προς εργασία.

Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους αυτοαπασχολούμενους έχουν δικαίωμα σε κρατική συνταξιοδότηση, καθώς προηγουμένως καλύπτονταν από υποχρεωτική ασφάλιση.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν επίσης μια σαφή συσχέτιση μεταξύ της ποικιλίας των συνταξιοδοτικών επιλογών και του αισθήματος οικονομικής ασφάλειας. «Οι αυτοαπασχολούμενοι που συνδυάζουν διάφορες μορφές συνταξιοδοτικής πρόβλεψης είναι πιο πιθανό να αισθάνονται επαρκώς καλυμμένοι», επισημαίνει η Ντέμελχουμπερ.

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