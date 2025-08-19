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ΗΠΑ: Η Ινδία κερδοσκοπεί με φθηνό ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω του πολέμου
Ειδήσεις
17:04 - 19 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Η Ινδία κερδοσκοπεί με φθηνό ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, κατηγόρησε την Ινδία ότι επωφελείται από τις φθηνές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Απλά κερδοσκοπούν. Το μεταπωλούν», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Αυτό είναι που θα αποκαλούσα ινδική αρμπιτράζ — αγορά φθηνού ρωσικού πετρελαίου και μεταπώλησή του ως προϊόν».

«Έχουν αποκομίσει 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερβολικά κέρδη — μερικές από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ινδίας», είπε ο Μπέσεντ.

Η πρακτική του «ινδικού αρμπιτράζ»

Η Ινδία αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που πωλείται με έκπτωση λόγω των κυρώσεων, το διυλίζει σε βενζίνη και ντίζελ και στη συνέχεια πουλάει το προϊόν σε περιοχές που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, όπως η Ευρώπη, είπε ο Matt Smith, αναλυτής πετρελαίου στην Kpler.

Σύμφωνα με το CNBC, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία έχουν αυξηθεί από τότε που το Κρεμλίνο ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Πριν από την εισβολή, η Ινδία εισήγαγε μια ελάχιστη ποσότητα ρωσικού αργού πετρελαίου. Μετά την εισβολή, το Νέο Δελχί αποτελεί το μεγαλύτερο πελάτη της Ρωσίας, εισάγοντας 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Όταν ρωτήθηκε για τις εισαγωγές της Κίνας, ο Μπέσεντ υπονόησε ότι οι εισαγωγές του Πεκίνου ήταν λιγότερο σοβαρές στα μάτια της κυβέρνησης Τραμπ, επειδή ήταν, επίσης, σημαντικός αγοραστής πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Καθοριστικός ρόλος στον μηχανισμό κυρώσεων

Ωστόσο, η Ινδία άρχισε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο σε μεγάλη κλίμακα κατόπιν εντολής των ΗΠΑ, δήλωσε ο Bob McNally, πρόεδρος της Rapidan Energy και πρώην σύμβουλος του προέδρου Τζορτζ Μπους.

«Η Ινδία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο μηχανισμό κυρώσεων για τον περιορισμό των τιμών που σχεδίασαν οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα συνέχιζε να ρέει, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας», δήλωσε ο McNally.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 17:04
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