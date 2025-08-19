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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street - Στο επίκεντρο Fed, εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
16:41 - 19 Αυγ 2025

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street - Στο επίκεντρο Fed, εταιρικά αποτελέσματα και γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street παρουσιάζουν μεικτές τάσεις την Τρίτη (19/8), καθώς ξεκίνησε η ανακοίνωση αποτελεσμάτων από μεγάλες αλυσίδες λιανικής, ενώ οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην κρίσιμη ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,22% στις 45.009,16 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στις 6.444,13 μονάδες και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,34% στις 21.553,77 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Home Depot καταγράφει ήπια άνοδο, παρά το γεγονός ότι τα κέρδη β’ τριμήνου αποδείχθηκαν ασθενέστερα των προσδοκιών. Η εταιρεία, ωστόσο, διατήρησε αμετάβλητη την ετήσια πρόβλεψή της. Σειρά για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων έχουν οι Lowe’s, Walmart και Target μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της κατανάλωσης, σε μια περίοδο όπου η εικόνα για τον πληθωρισμό παραμένει ανάμεικτη και η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ συνεχίζει να διαμορφώνεται.

Παράλληλα, η Wall Street αναμένει με ενδιαφέρον τα μηνύματα του Πάουελ για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Fed στις υπόλοιπες συνεδριάσεις της χρονιάς. Στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα το ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Fed, με τη συμμετοχή κεντρικών τραπεζιτών απ’ όλο τον κόσμο.

«Εκτιμούμε ότι η Fed θα αξιοποιήσει το Jackson Hole για να προετοιμάσει τις αγορές και να δώσει σήμα για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, διατηρώντας ταυτόχρονα μια πιο υποστηρικτική στάση έως το τέλος του έτους», σημείωσε ο Ρίτσαρντ Σαπερστάιν, επικεφαλής επενδύσεων της Treasury Partners. «Καθώς πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση του Πάουελ στο Jackson Hole ως πρόεδρος της Fed, αναμένεται να υπογραμμίσει την ανάγκη ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας από την εκτελεστική εξουσία».

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές προεξοφλούν με πιθανότητα 83% μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο.

Οι κινήσεις της Τρίτης (19/8) ακολουθούν μια σχετικά ήπια σε διακυμάνσεις συνεδρίαση. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε οριακά, λιγότερο από μία μονάδα τη Δευτέρα (18/8), παραμένοντας μόλις «ανάσα» από το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα.

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