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Η Ελβετία δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες Πούτιν – Ζελένσκι στη Γενεύη
Ειδήσεις
16:47 - 19 Αυγ 2025

Η Ελβετία δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες Πούτιν – Ζελένσκι στη Γενεύη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελβετία δήλωσε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Ignazio Cassis.

Η ουδέτερη Ελβετία είναι υπογράφουσα χώρα της ICC, αλλά ο Cassis δήλωσε στον ελβετικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα SRF ότι, εφόσον ο Πούτιν ερχόταν για ειρηνευτικούς σκοπούς, η χώρα θα μπορούσε να τον υποδεχτεί.

«Αυτό έχει να κάνει με το διπλωματικό μας ρόλο, με τη διεθνή Γενεύη ως (ευρωπαϊκή) έδρα των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Cassis στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.

Η Γενεύη έχει προταθεί από το Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ως πιθανή τοποθεσία για τις συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά από συνάντηση του Tραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε το 2023 ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν, κατηγορώντας τον για το έγκλημα πολέμου της απέλασης εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

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