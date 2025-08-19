ΟΗΕ: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου - Σχεδόν 400 νεκροί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις το 2024

Οι δολοφονίες εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έφτασαν τις 400 το 2024, καθιστώντας το έτος αυτό το πιο θανατηφόρο από την έναρξη της καταγραφής των σχετικών στοιχείων το 1997, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ και άλλων πηγών.

Το 2024, 383 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, σχεδόν οι μισοί από αυτούς στη Γάζα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ανέφερε ο ΟΗΕ την Τρίτη (19/8), επικαλούμενος μια βάση δεδομένων.

«Επιθέσεις αυτής της κλίμακας, χωρίς καμία λογοδοσία, είναι μια ντροπιαστική καταγγελία της διεθνής αδράνειας και απάθειας», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, υπογενικός γραμματέας του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά θέματα, σε μια δήλωση.

Μέχρι στιγμής φέτος, 265 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία από την Aid Worker Security Database. Από αυτούς, 173 ήταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σχεδόν διετούς επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των μαχητών της Χαμάς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία.

Ακόμα, 36 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στο Σουδάν και τρεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων.

«Είναι καταστροφικό και η τάση κινείται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα έπρεπε», δήλωσε ο Jens Laerke, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.