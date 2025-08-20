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Τραμπ: Θα καταλήξω στον... Παράδεισο αν φέρω ειρήνη στην Ουκρανία
Ειδήσεις
17:44 - 20 Αυγ 2025

Τραμπ: Θα καταλήξω στον... Παράδεισο αν φέρω ειρήνη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε νέες δηλώσεις του την Τετάρτη (20/8), τόνισε ότι «θα πάει στον παράδεισο» εάν καταφέρει να φέρει ειρήνη στο ουκρανικό μέτωπο, επιχειρώντας να εμφανιστεί ως ο ηγέτης που μπορεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις που επικαλείται παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασαφείς, με το πιο κρίσιμο ζήτημα –το εδαφικό καθεστώς των κατεχόμενων περιοχών– να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι αντιφάσεις στις τοποθετήσεις του πρώην προέδρου είναι εμφανείς: από τη μια υπόσχεται «άμεση ειρήνη», από την άλλη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον παραπλανήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναγνωρίζοντας έμμεσα τη δυσκολία επίτευξης μιας βιώσιμης λύσης.

Οι δηλώσεις αυτές τροφοδοτούν τη συζήτηση για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ο Τραμπ σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων, αν και η ουσία παραμένει θολή και οι πιθανότητες επιτυχίας αβέβαιες.

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